Máximo grado de estudios de Cruz Contreras: ¿En qué universidad y qué carrera estudió el mexicano ganador de un Oscar 2026 con K Pop Demon Hunters?

La victoria de K Pop Demon Hunters, en la categoría de mejor cortometraje de animación en los Oscar 2026, también logró que un mexicano se contagiara de esa victoria. Se trata de Cruz Contreras, quien colaboró con este proyecto ganador que dio de qué hablar con su estreno y con su ingreso en las nominaciones.

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Contreras, según su perfil de Linkedin, estudió en el Tecnológico de Monterrey la licenciatura de Animador Técnico. Además, según este perfil de redes sociales, su máximo grado de estudios es Especialización de Simulaciones Dinámicas en Image Campus.

¿Cómo reaccionó Cruz Contreras cuando vio que K Pop Demon Hunters ganó en los Oscar 2026?

Cruz Contreras compartió una historia en Instagram, en la que compartió que estaba en un cine en México cuando se enteró del triunfo de K Pop Demon Hunters. La postal fue acompañada con una selfie del propio animador y una expresión de asombro.

Contreras mencionó en otra publicación de redes sociales que trabajó durante dos años en la realización del cortometraje animado, que también fue premiada con un galardón en los Critics Choice Awards 2026. "Escuchar a Maggie, la directora de la película, agradecer a Imageworks en su discurso me hizo gritar de emoción", dijo el mexicano en aquella ocasión cuando celebró el triunfo.

¿Cuál fue el papel de Cruz Contreras en K Pop Demon Hunters?

El mexicano formó parte del equipo de "character effects" de K Pop Demon Hunters. Ahí fue responsable de realizar simulaciones estilizadas para que el vestuario y el cabellos de los protagonistas de la animación tuvieran movimientos realistas. K Pop Demon Hunters tuvo el récord de más cambios de vestuario, lo cual ejemplifica el trabajo que hizo Contreras en el cortometraje animado que se consagró ganador de un Oscar en 2026.

El mexicano reveló, en algunas entrevistas, su deseo de participar en la segunda parte de K Pop Demon Hunters para darle continuidad a la película. Además, el mexicano también formó parte de Spider-Man: Into the Spider-Verse, película que también se consagró ganadora de un Oscar en la categoría de animación.