ÚLTIMA HORA: Así reaccionó el mexicano Cruz Contreras tras ganar un Premio Oscar 2026 con K-Pop Demon Hunters

¡Orgullo Azteca! El mexicano Cruz Contreras, hizo historia este domingo 15 de marzo al ganar un Premio Oscar 2026, luego de que se anunció el triunfo de la Película Animada "K-Pop Demon Hunters", en la cual participó el nacido en Iguala, Guerrero.

A través de su cuenta de Instagram, Cruz Contreras publicó una storie en donde se le ve una gran sonrisa acompañada de la expresión "Wow", esto tan solo unos segundos después de darse a conocer el triunfo de la aclamada película animada.

|Instagram: Cruz Contreras

¿Qué hizo Cruz Contreras en K-Pop Demon Hunters, película ganadora en los Premios Oscar 2026?

Cruz Contreras formó parte del equipo de "character effetcs" de K-Pop Demon Hunters, en donde se encargó de realizar simulaciones estilizadas para que el vestuario y cabello de los personajes tuvieran un movimiento lo más apegado posible a la reaidad, además cabe mencionar que esta película animada tiene el récord de más cambios de ropa, lo cual consagra la participación del mexicano en esta película que se hizo mundialmente famosa y que además vendió todo tipo de productos en México.

Recientemente, Cruz Contreras también confirmó su deseo por formar parte de la segunda película de K-Pop Demon Hunters para así seguir consolidándose en el mundo de las cintas animadas, pues además formó parte de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" que también ganó el Oscar en la categoria de Animación.

Guillermo del Toro, el mexicano que podría arrasar en los Oscar 2026

En el inicio de los Premios Oscar 2026, la película Frankenstein ya ganó en dos categorías, por lo que el director mexicano Guillermo del Toro podría encaminarse a otra noche histórica en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.