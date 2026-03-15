¿Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026? Así le fue a “Frankenstein” en los premios de la Academia

Guillermo del Toro volvió con todo a la carrera por los premios de la Academia, a casi una década de su enorme éxito con "La forma del agua". A continuación te decimos cómo le fue a "Frankenstein", la más reciente película del director tapatío, en los Oscar 2026.

La adaptación de la novela de Mary Shelley llegó a la edición 98 de los premios de la Academia con 9 nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido y Mejor Diseño de Producción.

Cuántos premios ganó "Frankenstein" de Guillermo del Toro en los Oscar 2026

A hora y media de que iniciaron los Oscar 2026, "Frankenstein" ha ganado 2 de las nominaciones que tenía y perdido 2.

Los primeros dos triunfos de la noche para "Frankenstein" llegaron juntos, en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario (que se llevó Kate Hawley) y Mejor Maquillaje y Peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey). Ambos premios fueron entregados por Anna Wintour y Anne Hathaway; la "Miranda Priestley" de la vida real y la "Andy Sachs" de "El diablo viste a la moda" se juntaron para premiar la película de Guillermo del Toro.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, Jacob Elordi ha perdido contra Sean Penn.

En la categoría de Mejor Guión Adaptado, una de las dos que tenían mención directa para Guillermo del Toro, el ganador fue Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra".

*Información en desarrollo...

