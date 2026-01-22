¿Dónde ver las nominadas a Mejor Película de los Oscar 2026 en Estados Unidos?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció oficialmente las nominaciones a los Premios Oscar 2026 , marcando el tramo final de la temporada de premios. Entre las categorías más relevantes se encuentra Mejor Película, que este año reúne diez producciones con amplia presencia en salas de cine y plataformas de streaming en Estados Unidos.

La lista combina estrenos de grandes estudios y servicios digitales, lo que permite a los espectadores acceder a la mayoría de los títulos desde casa o en cartelera, según el caso. A continuación, el detalle de dónde ver en Estados Unidos cada una de las películas nominadas.

Las candidatas a Mejor Película son: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams.

¿Qué películas nominadas al Oscar 2026 están disponibles en streaming?

Varias de las producciones ya se encuentran incluidas en plataformas digitales en Estados Unidos. F1 está disponible exclusivamente en Apple TV, mientras que Frankenstein y Train Dreams forman parte del catálogo de Netflix.

Por su parte, Sinners y One Battle After Another pueden verse en HBO Max, además de contar con opciones de renta o compra digital en Apple TV y Prime Video. Sinners, dirigida por Ryan Coogler, es una de las producciones con mayor número de nominaciones en esta edición.

¿Cuáles siguen en cartelera o tendrán estreno en cines de Estados Unidos?

Algunos títulos continúan su recorrido en salas estadounidenses. Marty Supreme se mantiene en cartelera en cines seleccionados, mientras que Hamnet, estrenada el 15 de enero, sigue disponible en complejos comerciales y salas independientes del país.

Bugonia aún cuenta con funciones limitadas en cines de Estados Unidos, principalmente en circuitos selectos y salas de arte. En tanto, Sentimental Value, el drama noruego centrado en un conflicto familiar ligado al cine, se exhibe en salas independientes y continúa ampliando su presencia.

¿Qué nominadas al Oscar 2026 se estrenarán próximamente?

The Secret Agent, el thriller brasileño que obtuvo cuatro nominaciones, aún no está disponible en streaming en Estados Unidos y tiene previsto su estreno en cines en las próximas semanas.

Con esta distribución, la mayoría de las películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026 pueden verse actualmente en Estados Unidos, ya sea a través de plataformas de streaming o en salas de cine, facilitando el acceso del público antes de la ceremonia de premiación.