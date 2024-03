Todo lo que debes saber de ‘Los que se quedan’ película nominada al Oscar 2024

‘Los que se quedan’ es una película increíble de estilo drama y comedia del excelente y reconocido director Alexander Payne, que además de contarnos una gran historia, tiene un reparto de primera y eso le ha valido 5 nominaciones en las categorías de Los Premios Oscar. ¿Tienes todo listo para saber cuántos premios ganará el filme? ¡No te pierdas la transmisión con todos los detalles este domingo 10 de marzo!

¿De qué trata Los que se quedan?

Paul Hunham (interpretado por Paul Giamitti) es un profesor cascarrabias al que nadie quiere y cuando llegan las vacaciones de Navidad no tiene a donde ir, así que se queda en la escuela para supervisar a los alumnos que no pueden viajar a casa a pasar las fiestas con sus familias. Pasando unos días solo queda Angus, un estudiante de 15 años bastante problemático. Angus, Hunham y Mary, la cocinera de la escuela, empiezan a formar una familia para pasar las fiestas. Cada uno de ellos tiene un carácter muy diferente al otro, pero pasan aventuras cómicas, aprenden de todo, se dan cuenta de que no pueden estar atados al pasado y que pueden decidir su propio futuro.

Nominaciones de Los que se quedan a los Premios Oscar 2024

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz de reparto

Mejor guion original

Mejor montaje

¿Qué dijo la crítica sobre Los que se quedan?

Vanity Fair escribe artículos sobre las mejores películas y el autor Richard Lawson escribió una crítica sobre ‘The holdovers’

Al ser una película de Payne, The Holdovers tiene una ventaja agradable; su humor es punzante, poco convencional. Nadie queda completamente redimido al final, pero tampoco son caricaturas nocivas. Es una película cuyas personas parecen completamente reales mientras discuten, se conectan y, sí, crecen.

RollingStone es una de las revistas con más prestigio a nivel mundial, por sus excelentes críticos y no podía faltar su aportación al hablar también de la película de Alexander Payne, esto es lo que ellos opinan:

Lo que hace Payne en Los que se quedan no es volver a explotar de una manera perezosa y sin inspiración la nostalgia de todos aquellos que recordamos y extrañamos el cine de antaño, sino que hace un potente uso del pasado para que podamos comprender el presente.

¿Dónde puedes ver Los que se quedan?

¡Tenemos una excelente noticia! Los que se quedan (The holdovers) se encuentra aún en cines. Si no has tenido la oportunidad de verla, te recomendamos esta fenomenal película, que moverá tus emociones al cien por ciento.

