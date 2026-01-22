Los mexicanos NOMINADOS en los Premios Oscar 2026 que no conocías... Guillermo del Toro, FUERA
Guillermo del Toro quedó fuera de las nominaciones de los Premios Oscar 2026, sin embargo, hubo otros
Las nominaciones de los Premios Oscar 2026 dejaron algunas sorpresas, principalmente en las películas nominadas, también se rompió récord con Sinners, la cual apunta a ser la más galardonada y finalmente, Guillermo del Toro, quien es esta ocasión no será considerado como Mejor Director, sin embargo, sí participa en otras categorías y además hubo algunos mexicanos que fueron nominados indirectamente y que probablemente no conocías.
Mexicanos nominados en los Premios Oscar 2026:
- Cruz Contreras: El mexicano ingresó a la lista de nominados en la categoría de Mejor Película Animanda por su participación en los efectos especiales de KPop Demon Hunters.
- José Antonio García: El sonidista mexicano obtuvo este jueves 22 de enero su nominación en la categoría de Mejor Sonido en la película "Una Batalla despúes de otra". Anteriormente obtuvo nominaciones en ARGO y ROMA.
- Ivel Hernández: La artista mexicano que se desempeña como desarrollador de efectos especiales (VFX/SFX), participó durante dos años en el desarrollo de Avatar: Fire and Ash, la cual fue nominada a los "Mejores Efectos Visuales" en este 2026.