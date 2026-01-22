Los mexicanos NOMINADOS en los Premios Oscar 2026 que no conocías... Guillermo del Toro, FUERA

Las nominaciones de los Premios Oscar 2026 dejaron algunas sorpresas, principalmente en las películas nominadas, también se rompió récord con Sinners, la cual apunta a ser la más galardonada y finalmente, Guillermo del Toro, quien es esta ocasión no será considerado como Mejor Director, sin embargo, sí participa en otras categorías y además hubo algunos mexicanos que fueron nominados indirectamente y que probablemente no conocías.

Mexicanos nominados en los Premios Oscar 2026:

