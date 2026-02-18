Lista de TODAS las nominaciones para “Frankenstein” de Guillermo del Toro en los Premios BAFTA 2026

Estamos a unos días de la entrega de los Premios BAFTA 2026; se trata del reconocimiento que la Academia Británica da a lo mejor del cine. Guillermo del Toro compite este año mediante su película más reciente, "Frankenstein"; a continuación te decimos en cuántas categorías y en cuáles.

Las nominaciones de Guillermo del Toro para los Premios BAFTA 2026

En los Premios BAFTA 2026 no hay nominaciones directamente con el nombre de Guillermo del Toro, pero su película, "Frankenstein", sí compite en 8 categorías que a continuación enlistaremos.



Mejor Fotografía, con nominación para Dan Laustsen.

Mejor Diseño de Vestuario, para Kate Hawley.

Mejor Maquillaje y Peinado, para Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many.

Mejor Música Original, para Alexandre Desplat.

Mejor Sonido, para Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern.

Mejores Efectos Visuales, para Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell.

Mejor Diseño de Producción, para Tamara Deverell y Shane Vieau.

Mejor Actor de Reparto, para Jacob Elordi.

Guillermo del Toro quedó fuera de las categorías de los BAFTA 2026 donde le pudieron haber mencionado directamente por "Frankenstein"; es decir, en Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Por esta razón, el tapatío no tiene la posibilidad de subir al podio en esta premiación.

Cabe mencionar que en los Oscar 2026 Guillermo del Toro tampoco quedó nominado como director, pero sí tiene una mención directa en Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.

En su trayectoria Guillermo del Toro ha ganado un total de 3 premios BAFTA: como Mejor Director gracias a "La forma del agua", por Mejor Película Animada con "Pinocchio" y Mejor Película de Habla No Inglesa por "El laberinto del fauno".

Cuándo son los BAFTA 2026

La ceremonia de los Premios BAFTA 2026 se llevará a cabo el domingo 22 de febrero, en punto de la 1:00 P.M., hora de México (7:00 P.M., hora GMT).