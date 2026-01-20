Oscars 2026: FECHA Y HORA para ver las nominaciones en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile y Argentina

Estamos a punto de descubrir quiénes serán los nominados para los Oscars 2026 , el reconocimiento más importante que existe en Hollywood y la gran culminación de la temporada de premios. Aquí te diremos los horarios exactos para ver las nominaciones desde México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Hora exacta para ver las nominaciones para los Oscars 2026

Será el 22 de enero que nos enteremos quiénes son los nominados para los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS). El horario exacto depende de dónde te encuentres.



En México , la hora en que podrás ver las nominaciones será en punto de las 7:30 A.M. Nuestro país comparte horario con Guatemala y Costa Rica, entonces el caso es el mismo.

, la hora en que podrás ver las nominaciones será en punto de las 7:30 A.M. Nuestro país comparte horario con Guatemala y Costa Rica, entonces el caso es el mismo. En Colombia, Perú y Ecuador, el anuncio se verá a las 8:30 A.M.

En Argentina y Uruguay, el anuncio se verá a las 10:30 A.M.; lo mismo ocurrirá en la mayor parte de Chile (incluyendo la capital, Santiago).

En Puerto Rico las nominaciones se verán a las 9:30 A.M.

En Estados Unidos, estos son los horarios en que se verá la transmisión:



En los estados con la hora estándar del este (EST), a las 8:30 A.M. Por ejemplo, en Georgia, Maine, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte y Pensilvania.

En los estados con la hora estándar central (CST), a las 7:30 A.M. Por ejemplo, Alabama, Illinois, Luisiana, Minnesota, algunas regiones de Texas y Florida.

En los estados con la hora estándar de la montaña (MST), a las 6:30 A.M. Por ejemplo, en Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah y Wyoming.

En los estados con la hora estándar del Pacífico (PT), a las 5:30 A.M. Por ejemplo, California, Nevada, Oregon y Washington.



Cómo ver GRATIS las nominaciones a los Oscars 2026 desde México

A través de la señal de Azteca 7 podrás ver la transmisión completa de las nominaciones a los premios de la Academia. Además del canal, también estará disponible mediante el sitio web oficial de Azteca 7 y la app TV Azteca En Vivo.

