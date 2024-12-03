Estas son las razones por las que Brendan Fraser dejó de actuar

Todos recordamos al actor que encantó al mundo cuando se enfrentó contra el mismísimo diablo y sanó sus propios demonios, sí, ese actor que protagonizó "Al Diablo con el Diablo" y otro montón de películas que para muchos formó parte de sus infancias/adolescencias, pero que de repente desapareció del foco de todos: Brendan Fraser.

Por mucho tiempo la carrera de Fraser fue en cuesta arriba, pero lo que él no sabía era que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y aunque muchos lo consideraban como uno de los actores más reconocidos de Hollywood, ocurrieron diversos sucesos que no sólo le cambiaron su vida profesional sino también su vida personal, al nivel de querer alejarse por completo del ojo del público.

¿Por qué dejó de actuar Brendan Fraser? Esta es la historia.

Fraser comenzó con su carrera alrededor de 1990 y dejó la industria Hollywoodense en el 2014, de la nada, el actor fue borrado del reflector y rápidamente olvidado, una de las razones por las que no pudo obtener ningún papel sobresaliente era porque constantemente era encasillado en interpretar a los mismos personajes: guapos, con poca inteligencia y que parecían tener una torpeza que no lo dejaba mostrar su potencial.

El actor siempre trabajó mucho sobre su físico, entrenaba estrictamente para mantener una buena forma y por lo mismo decidía no tener dobles de acción, algo que él creía que lo dejaba muy bien plantado frente a la industria de la actuación pero que, sin embargo, comenzó a cobrarle factura rápidamente, pues los dolores y las lesiones no perdonaban, y en menos de lo que canta un gallo Brendan tuvo que ser sometido a diversas cirugías.

Aunado a esto, poco a poco su carrera comenzó a ser dilapidada por las redes sociales, entre críticas diciendo que había subido de peso, el divorcio que atravesó en 2004, luego la muerte de su madre, y un terrible momento que fue captado durante una gala de premiación, fue la combinación necesaria para que quedara en ridículo y prefiriera alejarse del reflector.

Sin embargo, en una entrevista que dio en 2018, Brendan Fraser reveló algo que paralizó a la industria que ya estaba en el ojo del huracán, pues él declaró que había sido abusado sexualmente por Philip Berk, hecho que marcó para siempre al actor y que, por este suceso, fue relegado de muchos ámbitos dentro de Hollywood.

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El regreso triunfal de Brendan Fraser al cine.

Decidido a tomar papeles más serios y en proyectos más importantes, pero apresado en el dolor y la depresión que aquél episodio le causó, comenzó a entrar en una etapa de autodestrucción y autosabotaje, lugar del que era muy difícil salir.

Sin embargo, gracias a la terpia comenzó a pensar en volver a la gran pantalla y fue gracias al ojo de Darren Aronofsky, director de "La Ballena", Fraser comenzó a resurgir de ese lugar de oscuridad en el que vivió durante tanto tiempo. En la entrega de los Critics Choice Awards, donde Fraser fue premiado como Mejor Actor, dio un gran agradecimiento a Aronofsky: "Yo estaba en el desierto y probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero tú me encontraste."

¿Cómo logró su transformación Brendan Fraser para The Wale?

Fraser, en esta película de A24, interpreta a Charlie, un profesor que tiene una severa obesidad y que está intentando reconectar con su hija Elie, interpretada por Sadie Sink. Para este papel Brendan Fraser tuvo que subir de peso, sin embargo, la mayoría del trabajo se lo llevó la parte de maquillaje de la película, pues se usaron una cantidad exagerada de prostéticos.

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El actor se acercó a la Obesity Action Coalition, en donde tuvo conversaciones con diferentes miembros de la asociación que lo ayudaron a entender mejor la situación en la que Charlie se encontraba dentro del filme, pues no quería hacer un papel que pudiera ofender a las personas que tienen obesidad.

Fue tan fuerte su compromiso con este papel que, al final, su actuación lo llevó a tener una nominación en los Oscar 2023, un regreso bastante impresionante y que no le sucede a cada actor que es olvidado de la industria de Hollywood.

