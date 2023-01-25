¡Datos curiosos y secretos de la película Pinocho de Guillermo del Toro!

¡El día llegó y al fin le dimos inicio al camino hacia los Oscars 2023! Esta mañana La Academia presentó la lista de los nominados al Oscars 95 en cada una de sus categorías. Como era de esperarse, el director mexicano Guillermo del Toro apareció entre los nominados con su más reciente película: Pinocho.

¿Por qué Pinocho de Guillermo del Toro ha causado tanto revuelo?

Pinocho ha sido una producción diferente desde 2008 que su creador, director y guionista, Guillermo del Toro, anunció su desarrollo. Por años, Guillermo del Toro ha luchado contra viento y marea para seguir con la filmación del filme, pues resulta que en 2012, aproximadamente, la producción se detuvo varios años debido a lo que llaman "infierno del desarrollo".

Por años, del Toro nos ha mostrado el estilo que le gusta utilizar en sus películas y sin duda, Pinocho no sería la excepción.

Después de años de aplazar el estreno y parar la producción, finalmente se anunció su lanzamiento para diciembre de 2022 mediante una plataforma de streaming y en cines comerciales, pero este último se echó para atrás, provocando el descontento del público y hasta del director mismo, por ello, Guillermo del Toro optó por proyectar "Pinocho" en cines independientes como La Cineteca Nacional en CDMX.

Entonces... ¿Es o no una película apta para un público infantil?

Del Toro demostró que su filme sería totalmente diferente a lo que conocemos (como el caso con Disney y la otra película que meses antes se habría estrenado bajo el pseudónimo). La crítica ha sido buena y ha sido bien aceptada para diferentes tipos de públicos, ya que aunque es un cuento infantil, Guillermo del Toro muestra algunos puntos importantes que tal vez solo un adulto sabría reconocer.

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Tabaco, violencia, humor negro, crítica social e incluso una temática obscura, como ya la hemos visto en otras obras del cineasta mexicano, fue lo que la diferencio de las demás películas con el nombre de "Pinocho".

¡Aquí te van algunos datos curiosos de la película de Pinocho!

Y bueno, ahora sí, ¡comencemos con las curiosidades y referencias que seguro (o no) notaste en Pinocho de Guillermo del Toro!

Pinocho, un homenaje al escritor del cuento original.

En Pinocho de Guillermo del Toro, el hijo de Gepetto se llama Carlo, esto gracias a que el escritor del cuento original de 1883 se llamaba Carlo Collodi.

Conde Volpe: la creación y conjunto de la maldad pura.

Guillermo quería que sus personajes estuvieran hechos diferente y especialmente hechos para el filme. Fue así que al Conde Volpe lo creó y diseñó juntando diferentes características. Un perfecto ejemplo de ello es su peinado que se asemeja a los cuernos del diablo.

Un viaje a través de otras películas de del Toro.

Guillermo del Toro supo como crear una película diferente a otras, pero sin dejar atrás su paso por otras producciones como al 'Espíritu del Bosque' que se asemeja a 'El Ángel de la Muerte' de Hellboy.

Pinocho y su perfecto diseño de pies a cabeza.

Pinocho está basado en la ilustración de Gris Grimly, escritor e ilustrador que publicó una versión ilustrada del cuento en 2003, quien también fue guionista de la película que realizó del Toro.

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La película y su director: todo un orgullo mexicano.

¿Sabías que la producción contó con talento mexicano? Muchos de los elementos fueron realizados por manos mexicanas, tal como la escena de la antesala del limbo, realizada en "El Taller de Chucho", estudio ubicado en Guadalajara y fundado en 2020 con apoyo de Guillermo del Toro. Además, todas las marionetas fueron hechas artesanalmente, a excepción de Pinocho.

En una entrevista, del Toro mencionó que había usado madera mexicana.

Estos son solo algunos de los datos que consideramos más importantes, pero no cabe la menor duda de que Guillermo siempre hace un trabajo espectacular en cada una de sus obras, ¿no crees? Si ya viste Pinocho de Guillermo del Toro, cuéntame en las redes sociales de Azteca 7 qué te pareció.