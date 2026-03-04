Las predicciones tempranas de Javier Ibarreche en 3 categorías de los Oscar 2026, tras los SAG Awards: “Sería muy raro que no ganara”

El pasado fin de semana se llevaron a cabo los SAG Awards 2026, gala que reconoce a las mejores actuaciones del cine y la televisión a través del Sindicato de Actores de Hollywood. Tras darse a conocer la lista completa de ganadores, Javier Ibarreche, host de los Oscar en Azteca 7, ha hecho sus predicciones tempranas en tres importantes categorías de los Premios de la Academia, pues muchos de los votantes en los SAG también votan en los Oscar.

A escasas dos semanas de los Premios Oscar, el creador de contenido asegura que el premio a Mejor Actriz, sin duda, es para Jessie Buckley por Hamnet, pues la irlandesa resultó vencedora en los Globos de Oro, los Critics Choice, los BAFTA y los SAG Awards, por lo que su antecedente es impecable, previo a la noche más importante del cine. “Sería muy raro que no ganara”, asegura Javier.

En cuanto a la categoría de Mejor Actor de Reparto, Ibarreche apuesta a Sean Penn por One Battle After Another, pues éste ya se ha llevado el BAFTA y el SAG Award. Para Mejor Actriz de Reparto, quien suma dos estatuillas ganadas es Amy Madigan: el Critics Choice y el SAG Awards, lo que la deja con mayores probabilidades de ganar.

No obstante, en la categoría de Mejor Actor TODO cambia, pues esta se ha convertido en la categoría más imprescindible de la gala. Wagner Moura y Timothée Chalamet se llevaron el Golden Globe en Drama y Comedia, respectivamente; mientras que Robert Aramayo resultó vencedor en los BAFTA - pero él no está nominado a los Oscar - y Michael B. Jordan en los SAG Awards. Chalamet también consiguió el Critics Choice, pero su campaña previo a los Oscar no ha sido del agrado de todos, por lo que ya no se ubica como el favorito en la contienda. En su lugar, Jordan se ha posicionado como uno de los favoritos. De hecho, Sinners es la cinta que más ha tomado fuerza previo a la gala.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así puedes ver la ceremonia GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 son el domingo 15 de marzo. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 6:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja comenzará desde un par de horas antes. Tanto la red carpet como la gala podrán seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, al igual que nuestro sitio web oficial, donde también habrá un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores.