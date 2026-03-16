Conoce a los 3 mexicanos detrás del Premio Oscar 2026 a ‘Avatar: Fire & Ash’

No es sorpresa para muchos que esta noche la película 'Avatar: Fire & Ash' se llevara la estatuilla del Oscar por la categoría "Mejor efectos visuales", pues se catalogaba como una de las favoritas. Para la realización de este filme existió un gran equipo detrás y tal vez desconocías que hay 3 mexicanos que trabajaron en esta película que fue un rotundo éxito en el 2025.

Luis Iván Aguilar, el mexicano detrás de 'Avatar: Fire & Ash'

El joven estudió la carrera de animación y arte digital y se graduó en el año 2013, posteriormente empezó su experiencia en el mundo laboral en TV Azteca como artista de efectos visuales. Su amor por su profesión lo llevó a trabajar como maestro; sin embargo, saltó a lo grande para trabajar en producciones como: Aquaman, Sonic, Detective Pikachu, Dune y ahora, 'Avatar: Fire & Ash'.

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Mitzy Agüero, la mexicana que participó en 'Avatar: Fire & Ash'

Mitzy es una de las mexicanas destacadas en participar en el filme de James Cameron y tuvo un trabajo muy importante como lighting tecnhical director. Al igual que Luis Iván Aguilar, la joven estudió animación y arte digital en la misma universidad y en el año 2024 se mudó a Vancouver, Canadá, para laborar en la empresa de efectos visuales de Disney. Agüero ha participado en: Sonic, Aquaman, Thor: Amor y Trueno, Código: Traje Rojo, entre otras.

Ivel Hernández; detrás de los efectos visuales de la película de James Cameron

Ivel también es egresada de la misma universidad que Mitzy y Luis, y su caso es similar, se mudó a Vancouver para tener más oportunidades en la industria cinematográfica y lo logró, pues ha participado en filmes como: F1, Jurassic World Rebirth, Sinners y más.

“Trabajé en la película durante casi dos años. Tiene los mejores efectos visuales que he visto; los detalles son de otro mundo. Ver mi nombre en los créditos y conocer a James Cameron fue como un sueño”

Compartió Ivel para el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey.