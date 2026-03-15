Conan O’Brien inauguró los Oscars 2026 BURLÁNDOSE de Timothée Chalamet por su reciente polémica del ballet y la ópera

Hace unos momentos se llevó a cabo el discurso de inauguración de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 por el presentador Conan O'Brien, quien por segunda ocasión es el conductor oficial de evento. La noche empezó con todo, pues Conan realizó un comentario hacía Timothée Chalamet, por su gran polémica tras haber hecho comentarios sobre la ópera y el ballet.

El presentador comentó: "La seguridad es muy estricta esta noche, hay preocupación por posibles ataques de las comunidades del ballet y la ópera. Están enfadados porque no mencionaste el jazz".

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¿Cómo reaccionó Timothée Chalamet a los comentarios de Conan O'Brien?

El histrión Timothée Chalamet es uno de los nominados de la noche, por ello se encuentra en primera fila acompañado de su novia Kylie Jenner, así que sus reacciones fueron más que evidentes. Chalamet tomó con mucho humor los comentarios de Conan O'Brien, él y el resto de los invitados del Dolby Theatre de Hollywood se rieron de la situación.

¿Qué dijo Thimotée Chalamet sobre el ballet y la ópera?

El actor nominado por su actuación en Marty Supreme, se volvió tendencia desde hace un par de días, ya que resurgió un video donde se expreso del ballet y la ópera como "artes moribundas", por lo que muchos bailarines y cantantes salieron a defender su arte.

"Yo estaba como, no es plan de ‘pobre de mí’, pero ya sea que estás trabajando en películas, actuando o persiguiendo lo tuyo, empecé a tener la sensación de que [el cine] era como la ópera o el ballet o algo así. Son como una especie de forma de arte moribunda o algo por el estilo".

Reveló Chalamet durante la promoción del filme The King en el año 2019.

¿Podría afectar la polémica a Thimotée Chalamet en su nominación al Oscar?

Tras la revelación de los nominados de esta edición 98 de los Premios Oscar, varios expertos comentaron que Timotée Chalamet podría tener muchas posibilidades de ganar en la categoría "Mejor Actor", por Marty Supreme; sin embargo, después de la polémica del actor, varios se han retractado y lo han catalogado como la "Karla Sofía Gascón" de este año. Cabe resaltar que los jueces de los Premios de la Academia, no asocian las polémicas con el trabajo de los actores.