El récord que “KPop Demon Hunters” podría romper en los Premios Oscar 2026. ¡Nadie lo ha logrado en 28 años!

Este 22 de enero por fin se anunció la lista completa de nominados para los Oscar 2026 , entre los cuales se encuentra " KPop Demon Hunters ". La exitosísima cinta compite como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original; en esta última categoría, podría romper un récord del cual a continuación te contaremos.

Recordemos que la canción "Golden" ya ha sido reconocida en dos ceremonias de la temporada de premios en Hollywood: se llevó el Critics' Choice y el Golden Globe.

"KPop Demon Hunters" podría romper récord si gana Mejor Canción Original

En las 97 ediciones de los Premios Oscar, solamente 12 películas animadas han ganado en la categoría de Mejor Canción Original. Y, de esa lista, 11 producciones pertenecen a Disney. Es decir, si "KPop Demon Hunters" ganara con el tema "Golden", sería la segunda película animada de un estudio distinto a Disney que triunfa en aquella terna.

Hasta 1998, esto nunca había sucedido. Fue "El príncipe de Egipto" la película animada que destacó con la Mejor Canción Original de su año; se trataba del tema "When you believe", que compitió con canciones como "I don't want to miss a thing" de Aerosmith, la cual pertenecía a la cinta "Armageddon".

Si "Golden" ganara, también sería la ocasión número 13 en que una película animada triunfa en Mejor Canción Original. Esta es la lista completa de las que lo han logrado.

