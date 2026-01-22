ÚLTIMA HORA: La película que ARRASÓ y rompió RÉCORD con las Nominaciones en los Premios Oscar 2026

Este jueves 22 de enero se dieron a conocer todas las nominaciones para los Premios Oscar, en donde para sorpresa de pocos, la película que arrasó fue la vampírica Sinners, con 16 menciones en total, estableciendo además el récord histórico que hasta el momento lo tenían All About Eve, Titanic y La La Land con 14 cada una.

La película protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, cumplió con los pronósticos y prácticamente se apunta para ser una de las más galardonadas de los últimos tiempos.

Todas las categorías en las que arrasó Sinners en las Nominaciones de los Premios Oscar 2026

Actriz en papel secundario : Wunmi Mosaku

: Wunmi Mosaku Maquillaje y peinado : Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry

: Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry Audio original : Ludwig Goransson

: Ludwig Goransson Guión original : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Actor en papel secundario : Delroy Lindo

: Delroy Lindo Casting : Francine Maisler

: Francine Maisler Vestuario : Ruth E. Carter

: Ruth E. Carter Canción original : I lied to you de Raphael Saadiq y Ludwig Goransson

: I lied to you de Raphael Saadiq y Ludwig Goransson Diseño de producción : Hannah Beachler

: Hannah Beachler Edición : Michael P. Shawver

: Michael P. Shawver Sonido : Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

: Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker Efectos visuales : Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean

: Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean Cinematografía : Autumn Durald Arkapaw

: Autumn Durald Arkapaw Actor principal : Michael B. Jordan

: Michael B. Jordan Mejor director : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Mejor Película

¿De qué trata Sinners, la película más nominada en los Premios Oscar 2026?

Sinners, la película que apunta a ser la más galardonada en los Premios Oscar 2026 tras sus 16 nominaciones, tiene por géneros el terror, acción, suspenso, drama y fantasía, pues es una mezcla fantástica de western, musical y comentario social, la cual fue ambientada en el Mississippi segregado de los años 30, donde vampiros y blues se entrelazan en una metáfora de opresión racial y la búsqueda de comunidad, destacando por su visual, música de Ludwig Göransson , y las actuaciones estelares de Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, en una historia sobre libertad, pecado y resistencia comunitaria.

¿Dónde ver Sinners en México, la película con más Nominaciones en los Premios Oscar 2026?

Sinners, película que tuvo un total de 16 nominaciones, la puedes ver en la plataforma de HBO Max en México y tiene una duración de 2 horas con 18 minutos, está disponible en 4K UHD, HDR y Dolby Atmos.

Fecha exacta y dónde ver los Premios Oscar 2026

Recuerda que la mejor transmisión de los Premios Oscar 2026 podrás disfrutarla en vivo y gratis a través de Azteca 7 el próximo domingo 15 de marzo en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en compañía de los expertos en cine de TV Azteca y desde la sede en el espectacular Dolby Theatre, ubicado en el Ovation Hollywood de Los Angeles, California.

Premios Oscar 2026, horario y dónde ver en vivo:

