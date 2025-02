¡Primero Jacques Audiard, ahora Zoe Saldaña se deslinda de Karla Sofía Gascón!

La controversia en torno a Karla Sofía Gascón parece no tener fin. Después de que el director francés Jacques Audiard revelara que ya no mantenía contacto con la actriz ni tenía intención de hacerlo, ahora Zoe Saldaña también ha dejado clara su postura respecto a los comentarios de su compañera de reparto en Emilia Pérez.

¿Qué dijo Zoe Saldaña de Carla Sofía Gascón?

En una entrevista con Variety, la actriz, Zoe Saldaña se mostró muy afectada por la situación y descartó que ella este brindando apoyo incondicional a la actriz. “Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió... También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí”, declaró.

El reportero no perdió la oportunidad de preguntarle a la actriz nominada al Oscar si apoyaba a Karla Sofía Gascón, pero Saldaña enfatizó que ella rechaza cualquier expresión racista o de intolerancia.“No apoyo ninguna retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender”, precisó.

Tan solo hace unos días, la actriz agradecía el apoyo que le brindaban sus compañeros de reparto y el director en los momentos tan complicados que estaba viviendo. Ahora tanto la actriz Zoe Saldaña como el director Jacques Audiard han decidido decir públicamente que no apoyan ese tipo de conductas.

¿Qué dijo Jacques Audiard de Karla Sofía Gascón?

En una entrevista para Deadline, el director afirmó que las declaraciones de la actriz eclipsaron las nominaciones al Oscar con 13 menciones. Además, reveló que no ha tenido contacto con Gascón ni planea buscarla. “Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, añadió.

