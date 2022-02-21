Revelan oscuro pasado de Edna Moda de Los Increíbles. (VIDEO)

Una de las producciones más importantes en la historia de Pixar es Los Increíbles, película que nos revela la historia de una familia de superhéroes que regresan de las sombras para poder volver a ayudar a los ciudadanos.

Los Increíbles han logrado quedarse en el corazón de millones de personas, pues todos en algún momento de nuestra infancia soñamos con tener una familia con habilidades especiales que ayudaran a hacer cosas sorprendentes.

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La película llegó a la pantalla grande en 2004 y fue dirigida por Brad Bird, siendo una de las mejores cintas de animación en su momento y marcando una pauta para nuevas producciones.

¿Cuál es el gran secreto sobre el pasado de Edna Moda?

Dentro de la trama de la película, Edna Moda es fundamental para todos, ya que es la gran diseñadora de los trajes para los superhéroes y en especial para Los Increíbles.

Sin embargo, Edna Moda tiene un pasado bastante complicado y que muy pocas personas conocen, mismo que ha sido revelado en las redes sociales por Luis Velody.

De acuerdo con su teoría, Edna Moda tiene una preferencia con Los Increíbles, por lo que les da un trato especial, mucho mejor que a todos los otros héroes que salen en la película.

A lo largo de su carrera cometió en repetidas ocasiones el mismo error: la capa que le costó la vida a más de un superhéroe; incluso se ha comentado que fue ella la encargada de diseñar el traje de Síndrome.

Otro de los puntos que llaman la atención, es que tiene una obsesión con las armas y en su casa tiene un nivel de seguridad extremo.

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Eso sumado a que al igual que todos los villanos de la película no tiene un súper poder, por lo que deja muchas dudas sobre su pasado.

