Pegasus Fantasy celebra los 35 años de Los Caballeros del Zodiaco.

Los Caballeros del Zodiaco fue una serie animada que marcó la infancia de decenas de personas gracias a las aventuras de Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, quienes constantemente salvaban a la diosa Atena.

Con motivo de los 35 años de Los Caballeros del Zodiaco llega una experiencia sinfónica llamada “Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience”, un proyecto musical desarrollado especialmente para México en cooperación con los productores de la caricatura y Toei Animations, donde participarán más de 80 músicos en escena que interpretarán 40 de los más icónicos temas.

“Pegasus Fantasy” se llevará a cabo el próximo sábado 3 de septiembre en La Arena Ciudad de México, por lo que ningún fan de Los Caballeros del Zodiaco puede faltar para disfrutar durante más de dos horas de un increíble espectáculo musical y visual que revivirá algunos de los mejores momentos de la serie escrita por Masami Kurumada.

El evento estará bajo la dirección de Rodrigo Cadete y contará con invitados especiales como Mauen Mendo, intérprete oficial de las canciones de la serie animada en su versión latina, así como con la presencia de Irma Flores.

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Para el tema visual, se colocarán tres pantallas gigantes, además de un escenario que contendrá los elementos más representativos de la serie.

¿Cuál será el repertorio? El repertorio musical abarcará la Saga del Santuario, la Saga de Asgard, así como los de las películas Los Caballeros del Zodiaco y la reencarnación de Ellis (1987), Los Caballeros del Zodiaco y la gran batalla de los dioses (1988) y Los Caballeros del Zodiaco contraatacan (1988).

Cabe mencionar que esta es la primera vez que en México y Latinoamérica que se lleva a cabo una experiencia sinfónica de este tipo con todos los permisos de Masami Kurumada y Toei Animation.

¿Cuándo y dónde será Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience?

Como mencionamos al principio de la nota, la experiencia sinfónica de Los Caballeros del Zodiaco se llevará a cabo el próximo sábado 3 de septiembre a las 19 horas en la Arena Ciudad de México. El costo de los boletos va desde los 500 hasta los tres mil 500, más cargos por servicio. Para mayores informes puedes ingresar al sitio web del evento.

