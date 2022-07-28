Regresan Los Caballeros del Zodiaco en Azteca 7 ¿Cuándo y a qué hora inicia?

Hace 35 años nació un anime que llegó para cambiarlo todo por completo, nos referimos a Los Caballeros del Zodiaco, la historia fue creada por Masami Kurumada y desde su lanzamiento se convirtió en una de las preferidas de los fans.

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Los Caballeros del Zodiaco siempre ha sido parte de la programación de Azteca 7, desde la primera ocasión que el anime fue transmitido en la televisión mexicana, ya que el primer episodio fue emitido en noviembre de 1992 por el canal 13, en ese entonces Imevisión.

¿Cuándo y dónde ver Los Caballeros del Zodiaco? Los Caballeros del Zodiaco regresan a casa, luego de un largo tiempo de ausencia, TV Azteca tiene el orgullo de presentar nuevamente el anime creado por Masami Kurumada por la señal de Azteca 7.



Toda la emoción llega a partir del próximo 5 de agosto en punto de las 15:15 horas, por lo que tus tardes serán completamente diferentes y llenas de muchas aventuras junto a Los Caballeros del Zodiaco.



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El regreso de Los Caballeros del Zodiaco llega junto con Dragon Ball Z, que estará disponible en la programación de Azteca 7 el próximo lunes 1 de agosto en punto de las 16:00 horas.