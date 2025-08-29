ESTO ES TODO LO QUE PASÓ en el capítulo 2 de la segunda temporada de Pacemaker

El segundo episodio de la 2da temporada de Pacemaker nos dejó grandes momentos de este antihéroe interpretado por John Cena, donde tras haber “descanonizado” de manera oficial la Liga de la Justicia de Zack Snyder, podemos ver un poco más de esta nueva historia de Christopher Smith.

Este nuevo capítulo de la entrega que llega bajo la visión de James Gunn lleva el nombre de “A Man Is Only as Good as His Bird” (Un hombre vale tanto como su pájaro) nos ha dejado ver un reencuentro y ha sido marcado por la venganza… Como si nuestro protagonista estuviera destinado a seguir una maldición.

¿Qué pudimos ver en el capítulo 2 de la segunda temporada de Pacemaker?

Peacemaker ha llegado a un mundo alternativo donde todo en su vida es como él desearía que fuera, aunque quizá es muy perfecto para ser cierto, pues aunque su padre y su hermano siguen con vida, de cierta manera él no, lo que nos da una pequeña primicia del conflicto que marcará esta segunda temporada…

Este nuevo descubrimiento dentro de este multiverso obligará a Pacemaker a hacerle frente a su pasado que lo ha marcado de forma traumática, por lo que deberá de tomar algunas decisiones que podrían significar tanto en su vida como en estos multiversos.

En el segundo capítulo, pudimos ver a Christopher deshacerse del cuerpo de su variante de ese universo, lo que lo habría marcado de manera psicológica, dejando ver que por más que llegue a un universo “mejor”, él sigue encontrándose mal.

Tras este suceso, Pacemaker comienza a dejar ver sus intenciones de adoptar la vida de su “yo” fallecido de esa realidad, comenzando a relacionarse con personas que en su vida original ya no eran tan cercanas.