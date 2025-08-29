Estrenos imperdibles en cines de México en septiembre de 2025

¡Ya casi se termina agosto! Otro mes que se nos va en 2025, pero ese no es motivo para agüitarse, pues llega septiembre y las salas de cine estarán cargadas de un montón de estrenos. Nosotros te contamos todo lo que podrás disfrutar en la pantalla grande próximamente.

Estrenos de cine: Lo más esperado en septiembre 2025

Aquí tienes todos los estrenos que podrás disfrutar en el cine de tu preferencia

Estreno: El Conjuro 4: Últimos Ritos (4 de septiembre)

Vuelve el universo de horror con los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren al frente de un nuevo y aterrador caso. Basada en hechos reales, trae el último caso de la saga: El caso de la familia Smurl. Tras mudarse a su nuevo hogar, los integrantes de esta familia comienzan a sufrir todo tipo de eventos fantasmales... los Warren llegarán para ayudarlos.

Estreno Bluey: Jugaremos a ser Chef (4 de septiembre)

La tierna Bluey y su familia llegan a la pantalla grande con los 8 mejores capítulos de cocina de la serie. BBC Es la oportunidad perfecta para que chicos y grandes disfruten de las aventuras de la familia Heeler.

Estreno: El juicio de un perro (4 de septiembre)

Una película maravillosa que te podrá pensar en el papel de los animales en nuestra sociedad. Se trata de una fábula moderna donde, una joven abogada, cansada de perder casos, está decidida a ganar. Sin embargo, ella no esperaba que su nuevo cliente fuera Cosmos, un perrito acusado de morder a una mujer en el rostro y condenado a muerte de maneta inmediata.

Estreno: Apocalipsis radioactivo (4 de septiembre)

Un incendio sin precedentes desencadena una devastadora fuga de radiación. A medida que el reloj avanza, el destino de millones de personas pende de un hilo.

Estreno: Demon Slayer: Castillo infinito (11 de septiembre)

La película que la está rompiendo a nivel mundial llega a México. Los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios se encuentran preparándose para la inminente batalla en contra de sus enemigos. Sin embargo, de forma inesperada son atacados por Muzan Kibutsuji, el demonio más poderoso de la saga.

Estreno: La hermanastra fea (11 de septiembre)

Un giro aterrador y sangriento al clásico cuento de Cenicienta. La hermanastra fea cuenta la historia de Elvira, la hermanastra, mientras se prepara para ganarse el afecto del príncipe.

Estreno: Dreams: Sueños (11 de septiembre)

El romance florece entre una acaudalada dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano. Creyendo que su amante le apoyará, él cruza la frontera para perseguir sus sueños en San Francisco.

Estreno: Batman Azteca (18 de septiembre)

Batman es reinventado y ahora su historia se desarrolla dentro de la cultura mesoamericana del siglo XVI. En la época del Imperio azteca, el joven Yohualli Coatl, enfrenta la tragedia cuando su padre es asesinado a manos de conquistadores españoles.

Estreno: Animales peligrosos (18 de septiembre)

Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

Estreno: El gran viaje de tu vida (18 de septiembre)

Cuenta la historia de Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), dos extraños que se conocen en una boda y pronto se ven envueltos en una aventura fantástica donde, a través de puertas especiales, reviven momentos importantes de sus pasados para entender cómo llegaron al presente y, potencialmente, cambiar su futuro.

Estreno: El huésped del diablo (18 de septiembre)

Un cardiólogo duda de la muerte de su hija tras un exorcismo, pues cree que su corazón sigue latiendo. Durante el funeral de 3 días, él y un sacerdote se enfrentan, tratando de demostrar su postura y, potencialmente, salvarle la vida.

Estreno: La casa de muñecas de Gabby: La película ( 25 de septiembre)

La película live action de La casa de muñecas de Gabby llega a cines para emocionar a los más pequeños de la familia. La trama nos lleva a emprender un viaje junto a Gabby y su abuela Gigi, pero las cosas se ponen un poco feas cuando se pierde la casa de muñecas y termina en manos de la excéntrica gata Vera.

Estreno: Camina o muere ( 25 de septiembre)

En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una competición donde deben mantener una velocidad mínima de cinco kilómetros por hora para sobrevivir, ya que si bajan la velocidad son ejecutados. Basada en la aclamada novela de Stephen King y dirigida por Francis Lawrence.

Estreno: Desastre en familia ( 25 de septiembre)

La familia Meza lo tiene todo… menos la fórmula para llevarse bien. Rolando, María, y sus hijos Paloma y Gabriel, son expertos en discutir, pero un viaje familiar cambiará su historia para siempre.

Estreno: Una batalla tras otra ( 25 de septiembre)

Si te gustan las películas de acción, esta es tu película. Esta nos cuenta la historia del revolucionario y desgastado Bob, que vive en un estado de paranoia, sobreviviendo bajo el radar junto a su enérgica e independiente hija, Willa. Cuando un viejo némesis reaparece después de 16 años y ella desaparece, el exradical se lanza desesperado a buscarla. Serán padre e hija enfrentando las consecuencias de su pasado.

Estreno: Cazadores del fin del mundo ( 25 de septiembre)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

Estreno: Ne Zha 2: El renacer del alma ( 25 de septiembre)

Tras la catástrofe de la primera película, los cuerpos de los dos amigos Ne Zha y Aobing son destruídos, aunque se les permite que sus almas sigan vivas. Taiyi Zhenren su maestro, planea reconstruir sus cuerpos con una flor de loto.

Estreno:Bodycam ( 25 de septiembre)

La última de la lista. Unos policías acuden al llamado, todo parece indicar que se trata de una emergencia de rutina. Sin embargo, todo da un giro aterrador cuando descubren que se tienen que enfrentar a un culto aterrador.

¿Qué películas verás en la pantalla grande?

También te puede interesar: Estos son LOS MEJORES CONCIERTOS para el mes de septiembre de 2025 en la CDMX