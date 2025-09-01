De gato callejero a conquistar Hollywood: Tonic brilla junto a Austin Butler

En “Atrapado Robando” (Caught Stealing), Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King y Bad Bunny forman un elenco de lujo. Sin embargo, alguien más sorprendió al mundo entero, con su talento y enternecedora historia de éxito. Se trata de Tonic, un gato siberiano que interpreta a Bud, la mascota que desencadena las persecuciones y enredos de esta comedia de acción ambientada en Nueva York en los años 90.

Tonic: Un gato callejero que robó miradas en Hollywood

“Tonic es un ladrón de escenas”, aseguró Butler en entrevista con NPR, destacando el carisma que tiene el felino en cada toma. Incluso el director Darren Aronofsky se mostró sorprendido por la disciplina del gato: “Llegaba al set emocionado, como si supiera que era hora de trabajar”.

De las calles a la gran pantalla

La historia de Tonic es tan inspiradora como entrañable. Fue rescatado de las calles de Ontario hace ocho años por la entrenadora Melissa Millett, quien lo convirtió en uno de los gatos más solicitados de la industria.

Su debut llegó con el Cementerio de Animales (2019), seguido por Thanksgiving (2023). Para cada proyecto, Millett dedica meses enteros para prepararlo con amor, paciencia, juegos y recompensas, al hermoso felino tomando en cuenta de cuidar siempre su bienestar.

“Tonic entiende que todo es ficción. Puede irse en cualquier momento, y eso lo hace especial”, explicó Millett, considerada una “susurradora de animales” en el medio.

Credito: Sony Pictures

El gato que opacó a Austin Butler

Austin Butler cautivó no solo por su talento, sino por el encantador atractivo que muestra en pantalla, pero a pesar de eso, su brillo quedó opacado gracias a la naturalidad del gatito frente a cámara y su personalidad indomable, la cual lo han convertido en el nuevo consentido de Hollywood. Es bueno ver que cada día más animalitos son adoptados para trabajar en estas producciones a la par que reciben una vida digna.

¿Ya viste la película? ¿Qué opinas de Bud?

