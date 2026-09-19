Cada 19 de septiembre, la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y de todo un país vuelve a dos terremotos separados por 32 años. En 1985, un movimiento de magnitud 8.1 sacudió la zona centro, sur y occidente del país; en b otro de magnitud 7.1 tuvo su epicentro en los límites de Puebla y Morelos. Mientras que en Prime Video puedes disfrutar de una película turca que hizo llorar a medio mundo.

Estos 4 documentales muestran esos episodios desde distintos enfoques: labores de rescate, testimonios personales, imágenes captadas durante la emergencia y consecuencias posteriores a los terremotos que paralizaron a todo un país. Mientras que en Disney Plus puedes ver la historia de amor marcada por la tragedia durante la dictadura española.

19 de septiembre: 4 documentales sobre los terremotos de México 1985 y 2017|IMDb

Documentales de los terremotos de México

1. 1985: Héroes entre ruinas: Tiene una duración de 90 minutos y centra su relato en la respuesta de la población después del colapso de numerosos inmuebles. La Secretaría de Cultura señala que la producción aborda las labores de rescate, la solidaridad entre habitantes y la importancia que adquirió la protección civil después de la tragedia. El documental también recibió reconocimiento en los Mexica Film Awards.

19 de septiembre: 4 documentales sobre los terremotos de México 1985 y 2017

2. Cuatro días después: Producción de TV UNAM dirigida por Rosa Martha Fernández. El documental recupera los testimonios de estudiantes de medicina, ingeniería y arquitectura, además de integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que participaron en brigadas de rescate. Su título alude al momento en que estos grupos acudieron a distintas zonas para aportar sus conocimientos y ayudar en las tareas posteriores a la tragedia de 1985.

19 de septiembre: 4 documentales sobre los terremotos de México 1985 y 2017|Prime Video

3. SEPT19MBRE: relatos de un sismo: Es una producción de Discovery centrada en el acontecimiento de 2017. La información de Prime Video detalla que la producción intercala hechos y datos científicos con las historias de personas afectadas. Entre los testimonios documentados aparecen el caso de un menor que sobrevivió bajo los restos del Colegio Rébsamen, una mujer que permaneció más de 16 horas bajo los restos de un inmueble en la colonia Roma y un trabajador de Grupo Imagen cuya esposa murió en uno de los edificios colapsados.

19 de septiembre: 4 documentales sobre los terremotos de México 1985 y 2017|IMDb

4. Ciudad herida: Documental de Santiago Arau y Diego Rabasa, que se concentra en el sismo de 2017 y utiliza imágenes aéreas, testimonios de sobrevivientes, audios de rescate y crónicas periodísticas.