Este 11 de septiembre, Disney+ incorporó a su catálogo mexicano una historia de amor marcada por la tragedia durante la dictadura española. La producción está dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Mientras que en HBO Max puedes disfrutar de la serie inspirada en un gran magnate de la vida real, y obtuvo 75 nominaciones en los Premios Emmy.

Hasta el fin del mundo es la película que sigue a Manuel, un hombre con empleo estable y próximo a casarse, cuya vida cambia después de recibir una llamada de Esmeralda, una mujer a quien no ve desde hace 15 años. Mientras que esta serie de apenas 12 capítulos, considerada una de las mejores comedias del siglo XXI, te dejará con el corazón roto.

El encuentro obliga al protagonista a recuperar acontecimientos que ocurrieron durante un viaje por España, donde ocurrió un accidente que desencadena la historia y termina con la separación de ambos.

Hoy en Disney+: la historia de amor marcada por la tragedia durante la dictadura española|SensaCine México

Trama de la película de Disney+

El relato comienza cuando Manuel y Esmeralda coinciden en España después de un accidente de tren. El acontecimiento sirve como punto de partida para una relación que avanza mientras ambos enfrentan un entorno marcado por el régimen franquista.

El contexto histórico utilizado por la cinta corresponde a los últimos años del franquismo. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía señala que durante las décadas de 1960 y 1970 el régimen mantuvo un orden jurídico que colocaba al varón por encima de la mujer y promovía un modelo femenino centrado en el hogar y la familia.

Segunda parte de la película de Disney+

La segunda parte de la película ocurre 15 años después. Manuel construyó una vida distinta y está próximo a contraer matrimonio cuando recibe una llamada de Esmeralda. El contacto rompe la estabilidad que había alcanzado y lo lleva hasta Chihuahua, lugar donde ambos vuelven a encontrarse.

El personaje interpretado por Aislinn Derbez enfrenta un cáncer en etapa avanzada cuando vuelve a contactar con Manuel. Ese elemento convierte el reencuentro en un momento crudo por el estado de salud del personaje y por los años que ambos permanecieron separados.