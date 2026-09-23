4 películas que ayudan a cualquier adulto a mejorar su autoestima y dejar de sobrepensar

A veces, una película puede servir como una pausa en medio de todos esos pensamientos que no dejan de dar vueltas. Algunas historias muestran que no tener todo bajo control no significa estar perdido y que equivocarse tampoco es una señal de fracaso.

Estas cuatro películas siguen a personajes que enfrentan inseguridades, miedo al cambio y dudas sobre su propio valor. Cada una propone, desde su propia historia, una forma distinta de dejar de sobrepensar y comenzar a confiar más en uno mismo.

1. La vida secreta de Walter Mitty

Walter Mitty lleva una vida rutinaria y pasa buena parte de su tiempo imaginando situaciones extraordinarias en las que él es mucho más valiente de lo que se siente en la realidad.

Todo cambia cuando una situación relacionada con su trabajo lo obliga a salir de esa zona conocida y emprender un viaje que nunca había imaginado. IMDb le da una puntuación de 7.3/10.

La película , protagonizada y dirigida por Ben Stiller, habla sobre ese momento en el que pensar demasiado puede convertirse en una forma de no actuar. Walter tiene miedo, pero descubre que no necesita convertirse en otra persona para comenzar a vivir experiencias diferentes.

Es una historia especialmente interesante para los adultos que sienten que están esperando “el momento correcto” para hacer algo que realmente desean.

2. En busca del destino (Good Will Hunting)

Will Hunting es un joven con una inteligencia extraordinaria que trabaja como conserje en el MIT. A pesar de sus capacidades, arrastra conflictos personales que le impiden reconocer su propio valor y aceptar nuevas oportunidades.

Cuando comienza a recibir ayuda de un terapeuta, tiene que enfrentarse con algunas de las ideas que ha construido sobre sí mismo y con aquello que le impide avanzar. La película tiene actualmente una puntuación de 8.4/10 en IMDb.

La historia muestra que tener talento no siempre significa tener confianza en uno mismo. También plantea una idea cercana para cualquier adulto que suele sobrepensar: muchas veces, el problema no está en la falta de capacidades, sino en el miedo a equivocarse, ser rechazado o descubrir que las cosas pueden cambiar.

Más que una historia sobre éxito, es una película sobre aprender a reconocer el propio valor y aceptar las posibilidades que uno tiene.

3. Pasante de moda (The Intern)

Ben Whittaker tiene 70 años y, después de jubilarse, descubre que no se siente tan satisfecho con su nueva rutina como esperaba. Por eso decide convertirse en pasante sénior de una empresa de moda dirigida por Jules Ostin, una joven empresaria.

La película pone en escena dos tipos de inseguridad. Ben tiene que demostrar que todavía puede adaptarse a un ambiente laboral completamente diferente, mientras Jules enfrenta las dudas y la presión que vienen con dirigir una empresa. En IMDb tiene una puntuación de 7.1/10.

Su mensaje resulta sencillo: la edad, los cambios y los errores no eliminan lo que una persona sabe hacer ni todo lo que puede aprender.

También funciona como un recordatorio para quienes se comparan constantemente con los demás. Cada persona atraviesa etapas diferentes y no existe una edad determinada para comenzar de nuevo.

4. Brittany Runs a Marathon

Brittany es una mujer que decide hacer cambios en su vida después de darse cuenta de que no está satisfecha con la forma en que vive. Su objetivo inicial parece sencillo: comenzar a correr. Sin embargo, el proceso termina convirtiéndose en algo mucho más personal.

Mientras entrena para correr el Maratón de Nueva York, también tiene que enfrentarse con sus propias expectativas, inseguridades y la manera en que se percibe a sí misma. La película tiene una puntuación de 6.8/10 en IMDb.

La historia evita presentar el cambio personal como algo inmediato. Brittany tiene avances, tropiezos y momentos en los que vuelve a cometer los mismos errores.

Por eso puede resultar cercana para quienes sienten que deberían tener su vida resuelta. La película recuerda que mejorar la relación con uno mismo no consiste en convertirse en una persona perfecta, sino en aprender a reconocer los pequeños avances.