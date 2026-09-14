4 películas sobre superación personal que deberías ver al menos una vez en la vida
Si sientes que estás en un momento de la vida donde necesitas replantearte tus decisiones, estas películas de superación personal pueden ser gran inspiración.
Aunque hay muchas personas que consideran las películas de superación personal como aburridas, lo cierto es que existen varias producciones que tienen grandes enseñanzas y son perfectas para verse al menos una vez. Y es que además de que cuentan con una trama muy interesante, es una forma de inspirarse para superar diferentes adversidades y hasta pueden tener efectos positivos en el ánimo, tal como lo explica un artículo de la Universidad de Indonesia.
¿Cuáles son las mejores películas de superación personal? 4 títulos que son entretenidos y dejan valiosas lecciones
"En busca de la felicidad". Protagonizada por Will Smith, la película de "En busca de la felicidad" cuenta la historia de Chris Gardner, un hombre que pasa por una complicada situación económica y está preocupado por la vida que le da a su pequeño hijo. A lo largo de toda la trama, se van mostrando los obstáculos que a los que se enfrenta para superarse y la forma en que se ve obligado a aprovechar una oportunidad profesional porque sabe que su futuro depende de ello, poniendo la perseverancia como el centro.
"Forrest Gump". Esta es una de las películas favoritas de más de una generación y a 32 años de su estreno, "Forrest Gump" sigue siendo un clásico cuando se trata de lecciones sobre superación personal y la importancia de no creerse las limitaciones. El protagonista es Tom Hanks, quien da vida a Forrest, un hombre con una discapacidad intelectual que le dificulta relacionarse con los demás, pero no deja que esto lo detenga y persigue la meta de tener una "vida normal". Entre decepciones y rechazos, este personaje consigue hazañas que todos pensaban imposibles y muestra que el destino siempre se puede cambiar.
"Comer, rezar, amar". Si bien suele venderse principalmente en el género de películas románticas, la adaptación cinematográfica de "Comer, rezar, amar", también puede ser un excelente ejemplo para las personas que están persiguiendo la tan anhelada superación personal. La trama gira en torno a "Elizabeth Gilbert", interpretada por Julia Roberts, quien pasa por una dura crisis personal y toma la decisión de cambiar su vida por completo. Esta aventura la lleva a lugares desconocidos del mundo, donde busca la forma de reencontrarse y termina encontrando las respuestas que llevaba tanto tiempo persiguiendo.
"Sueños de libertad". La historia de esta película se centra en Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, un hombre que es encarcelado y condenado por un crimen que asegura, nunca cometió. Por lo que de un día a otro su vida cambia por completo y tiene que aprender a sobrevivir en un entorno hostil que jamás imaginó que le tocaría conocer. Y lejos de darse por vencido, "The Shawshank Redemption" muestra cómo durante años el protagonista se antepone a la situación y nunca pierda la esperanza de un día recuperar la libertad, encontrándose con aliados como Red, que fue interpretado por Morgan Freeman.