4 películas sobre superación personal que deberías ver al menos una vez en la vida

Aunque hay muchas personas que consideran las películas de superación personal como aburridas, lo cierto es que existen varias producciones que tienen grandes enseñanzas y son perfectas para verse al menos una vez. Y es que además de que cuentan con una trama muy interesante, es una forma de inspirarse para superar diferentes adversidades y hasta pueden tener efectos positivos en el ánimo, tal como lo explica un artículo de la Universidad de Indonesia.

¿Cuáles son las mejores películas de superación personal? 4 títulos que son entretenidos y dejan valiosas lecciones