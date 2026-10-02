5 películas de terror para niños de 7 a 10 años, perfectas para las familias que aman Halloween

El décimo mes del año llegó y con él todas las festividades que se disfrutan desde semanas previas. Por ello, no será extraño ver que en muchos sitios el Halloween y dichas temáticas tomen el centro de atención. En este caso, la familia también puede disfrutar de eso y una forma de hacerlo es a través del cine. Por eso, he aquí 5 películas de terror aptas para infantes de 7 a 10 años para que juntos la pasen bien estos días.

Capítulo 3 - Malos Amigos: ¿Cambios en la organización del Hospital Matilde Montoya? Esto es lo que podría suceder:

¿Por qué es bueno que los niños vean películas de terror aptas para su edad?

Evidentemente cada persona es libre de criar a sus hijos, sobrinos o infantes como bien le parezca. Sin embargo, una situación que se presenta en estos espacios cinematográficos, es que no se respetan las recomendaciones por edad para algunas piezas cinematográficas. Por ello, con las películas de terror pueden existir ciertos estigmas, pero puede ser una oportunidad para que las infancias tengan acceso a todo tipo de historias.

Por ello, si tus pequeños en casa gustan de los monstruos o la temáticas halloweenescas, la IA de Google te recomienda estas 5 piezas audiovisuales que pueden entretener a toda la familia. Y como comentario extra, se recomienda estar al pendiente de todo alrededor de la película, para que tú decidas si quieres que tu hijo se acerque a esas historias en esas edades.

¿Cuáles son las mejores 5 películas de terror para niños de 7 a 10 años?

1.- Frankenweenie (2012) - Esta es la historia clásica de Frankenstein adaptada a la vida de un Victor que pierde a su perro y con la ayuda de la ciencia lo trae de vuelta a la vida. Esto genera caos y aventuras diversas, con el toque característico de Tim Burton. Por eso, se recomienda completamente que los padres estén atentos a sus pequeños durante el filme, pues pidera causar algo de miedo.

2.- ParaNorman (2012) - De ese mismo año, se levanta la historia de Norman, quien es un niño que habla con los muertos. Sin embargo, la maldición de dicho don le permite salvar a su pueblo cuando se avecina una amenaza de zombis que se levantarían contra ellos. Hay zombis y fantasmas, pero el mensaje de la película es el de mostrar valor ante el miedo y practicar la empatía.

3.- Monster House: La Casa de los Sustos (2006) - Esta opción de películas de terror poco a poco se convierte en un clásico, y trata de 3 amigos que descubren que la casa de un vecino está embrujada y se come todo lo que se acerca. La misión es detener dichos ataques antes del Halloween.

4.- Los Locos Addams - (1991) - Probablemente esta sea un propuesta arriesgada, pero si ves a tus hijos listos, puedes aprovechar para que conozcan uno de los clásicos de terror más importantes de la historia. Ideal para acercarse poco a poco a una filmografía más madura.

5.- Coraline y la Puerta Secreta (2009) - Esta es una de las películas de terror más bellas conocidas. Gracias a ella muchas personas desde temprana edad se acercaron al género y trata de una niña que descubre una puerta que la lleva a lo que parece una mejor vida. Sin embargo, quienes son sus padres en “esa dimensión” quieren atraparla. También se recomienda para niños que ya están en los 10 o acercándose a la adolescencia.