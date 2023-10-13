TEST: ¿Cuál sería tu horripilante talento oculto si fueras un Addams?
Todos tenemos un talento oculto, ¿ya conoces el tuyo? Si no lo has descubierto, haz este test y descubre a qué Addams te pareces de acuerdo a tus habilidades.
¡Prepárate para un doble estreno Platinum por el canal correcto! Los Locos Addams te esperan este domingo 15 de octubre por la pantalla de Azteca 7.
Ya que nos acercamos a la temporada más espeluznante del año, debes de estar preparado para conocer tu talento oculto, ¿no sabes cómo? Aquí te platico un poco.
¡Puedo leer tu suerte! ¿Encontrarás a tu Homero Addams?
Nuestra querida Merlina nos enseñó su horripilante talento, así que aquí te van algunas preguntas para que puedas conocer también el tuyo.
¿Cuál es tu talento? Platícame en redes sociales este 15 de octubre y pongámonos #DoblementeLocos con el estreno Platinum de Los Locos Addams.