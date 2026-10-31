7 películas para ver GRATIS este domingo 01 de noviembre por el megapuente de Día de Muertos, programación de Azteca 7: desde Los Locos Addams hasta Encanto

Después de vivir un 31 de octubre con mucho box con la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Christian Mbilli, Azteca 7 tiene para ti un domingo lleno de monstruos con la programación de este próximo domingo 01 de noviembre, con un maratón de películas que llegan perfecto durante el megapuente de Día de Muertos del 2026. Desde la mañana hasta la noche podrás ver totalmente en vivo y gratis películas como Encanto o El Lórax, aquí te dejamos el desglose de los horarios de transmisión y la cartelera completa del canal de TV Azteca:



Molang - 6:00 a.m.

El Show de Snoopy - 6:30 a.m.

Lego Friends: El Siguiente Capítulo - 7:45 a.m.

Zombiellenium - 8:45 a.m.

Pie Pequeño - 10:30 a.m.

Ga'Hoole: La Leyenda de los Guardianes - 12:30 p.m.

El Lórax: En Busca de la Trúfula Perdida - 2:30 p.m.

- 2:30 p.m. Los Locos Addams - 4:15 p.m.

- 4:15 p.m. Los Locos Addams 2 - 6:00 p.m.

- 6:00 p.m. Hotel Transylvania - 8:00 p.m.

- 8:00 p.m. Encanto - 10:00 p.m.

¿Dónde ver GRATIS las películas que pasará Azteca 7 el domingo 01 de noviembre?

Si no tienes una televisión a tu alcance o sea que prefieras ver las cosas en tu celular, podrás disfrutar de todas las películas que tendremos preparadas para ti a través de nuestro streaming en sitio web, al que puedes acceder fácilmente solo dando click aquí.

¿Qué caricaturas transmitirá Azteca 7 del lunes 02 de noviembre al jueves 05?

Para que tú y los más pequeños de tu casa disfruten las mejores caricaturas y aprendan con ellas, Azteca 7 tendrá del lunes 02 de noviembre al jueves 05 de noviembre una programación que no te querrás perder:

Especial de Halloween, lunes 02 de noviembre:



44 Gatos

Om Nom - 6:30 a.m.

Daniel Tigre - 7:00 a.m.

Bluey - 7:30

Masha y el Oso - 8:30 a.m.

Rosita Fresita: En la Gran Ciudad - 9:00 a.m.

El Amanecer de los Croods - 10:00 a.m.

Las Chicas Superpoderosas - 12:00 p.m.

Martes 03 de noviembre:



44 Gatos - 6:00 a.m.

Om Nom - 6:30 a.m.

Daniel Tigre - 7:00 a.m.

Gigantosaurus - 7:30 a.m.

Bluey - 8:00 a.m.

Masha y el Oso - 8:30 a.m.

Snoopy el Astronauta - 9:00 a.m.

Princesita Sofía - 9:30 a.m.

Spidey y sus sorprendentes amigos - 10:00 a.m.

Hotel Transylvania - 10:30 a.m.

El Mundo de Craig - 11:00 a.m.

Miércoles 04 de noviembre:



44 Gatos - 6:00 a.m.

Om Nom - 6:30 a.m.

Daniel Tigre - 7:00 a.m.

Gigantosaurus - 7:30 a.m.

Bluey - 8:00 a.m.

Masha y el Oso - 8:30 a.m.

De campamento con Snoopy - 9:00 a.m.

Princesita Sofía - 9:30 a.m.

Spidey y sus sorprendentes amigos - 10:00 a.m.

Hotel Transylvania - 10:30 a.m.

El Mundo de Craig - 11:00 a.m.

Jueves 05 de noviembre:

