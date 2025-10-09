A24 confirma película de Charli XCX, ¿de qué tratará y cuál es su elenco?

Tras haber triunfado en más de una categoría en la pasada edición de los Premios Grammy con el disco BRAT, la cantante británica Chali XCX se estrenará en la pantalla grande con una cinta producida por A24 y que contará con un cast inigualable.

¿Por qué cantó “Día de Enero”? Belinda reveló intimidades del concierto de Shakira TV Azteca [VIDEO] Luego de que Shakira invitara a Belinda a cantar “Día de Enero”, la cantante mexicana le dedicó unas palabras a Shakira y aclaró por qué cantó dicho tema.

La película de Charli XCX, la cual llevará por título The Moment, será un mockumentary, es decir, un falso documental, mismo que será dirigido por Aidan Zamiri, colaborador habitual de la cantante en videos musicales como 360 y Guess, y coescrito por Zamiri junto a Bertie Brandes.

La historia, basada en una idea original de la cantante, sigue a una estrella pop emergente, interpretada por la propia Charli, que navega por las complejidades de la fama, las presiones de la industria musical y la preparación de su primera gira de grandes escenarios. La banda sonora incluye música original de A.G. Cook, productor clave en BRAT.

¿Quiénes saldrán en la película de Charli XCX?

Charli XCX hará su debut en el Séptimo Arte de la mano de actores y actrices que han alcanzado el estrellato gracias a series y películas como Pulp Fiction, Succession, Bridgenton, The Morning Show, entre otros. Este es el cast confirmado:

Alexander Skarsgård

Kylie Jenner

Rachel Sennot

Rosana Arquette

Kate Berland

Jamie Demetriou

Rish Shah

Arielle Dombasle

Haily Benton Gates

Trew Mullen

Mel Ottenberg

Richard Perez

Isaac Powell

Tish Weinstock

Michael Workéyè

Shygirl

A.G. Cook

Aún no se tiene claro la fecha exacta en que A24, empresa a cargo de títulos como La Máquina, Todo en todas partes al mismo tiempo, La Ballena, distribuirá la cinta de Charli XCX, sin embargo, se confirmó que será a lo largo del próximo año.