Toy Story lanza colaboración por su 30 aniversario con esta marca de tenis mexicana

En el marco de su 30 aniversario, Toy Story colaboró con una marca de tenis que ha protegido los pies de millones de mexicanos desde hace más de 60 años: Panam. Después de su nacimiento, en 1962, su icónico modelo 084 se convirtió en el calzado deportiva predilecto de las y los niños en el país.

La colaboración está conformada de 4 diseños diferentes, dos para adultos y dos para los infantes con los gráficos del Sheriff Woody y Buzz Lightyear. Pese a colaborar con una de las franquicias más grandes del mundo que surgió de las salas de cine, Panam se ha mantenido fiel a sus ideales y sus modelos nos superan los mil pesos. El par destinado para los mayores tiene un costo de 900 pesos y el de los pequeños vale 550 pesos, según su página web.

Si estas interesado en adquirirlos, te recomendamos adquirirlos vía internet, ya que Panam ofrece un descuento del 10 por ciento en tu primera compra si te suscribes a su boletín sólo dado tu correo electrónico y tu fecha de nacimiento.

Estas son todas las colaboraciones que ha tenido Panam

Cabe mencionar que no es la primera vez que Pannam colabora con franquicias multinacionales, pues también cuenta con tenis de Stranger Things y Marvel, con calzado con diseños de Wolverine y Deadpool, pero también con marcas nacionales como la cafetería Cielito Lindo, los refrescos Jarritos, cerveza Indio, condones Prudence y Farmacias Similares, incluso, algunos influencers como Carlos Bello, mejor conocido como Soy Mirrey, y Esén Alva han diseñado algunos de sus modelos.

Cabe mencionar que, desde 2019, Panam se estrenó en el mercado de indumentario y ofrece una amplia variedad de productos que van desde playeras hasta chamarras tanto para hombres como para mujeres.

