El Caballero de los Siete Reinos: ¿Qué nos promete el nuevo tráiler?

HBO ha lanzado el primer tráiler oficial de su nueva precuela ambientada en el universo de Game of Thrones, titulada El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms). El avance se reveló durante la New York Comic Con y anticipa un tono más íntimo para la expansión televisiva de los Siete Reinos.

¿De qué trata “El Caballero de los siete reinos”?

La serie toma lugar aproximadamente un siglo antes de los eventos de Game of Thrones y alrededor de 72 años después de los sucesos de House of the Dragon. Basada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin, la historia sigue a Ser Duncan “Dunk” el Alto, un caballero errante con grandes aspiraciones, y su joven escudero Egg, quien en apariencia es un niño humilde, pero cuyo verdadero linaje oculta una conexión crucial con la dinastía Targaryen.

Según lo mostrado en el tráiler, vemos a Dunk enfrentarse a desafíos físicos, torneos, entrenamiento de caballería y combates a caballo, mientras Egg lo acompaña con lealtad e incertidumbre.

Aunque el mundo aún recuerda a los dragones, el avance sugiere que estos ya no son parte activa del presente: la narrativa apuesta por conflictos humanos, intrigas políticas emergentes y dilemas personales antes que por la fantasía épica desbordante. También destaca la nueva versión del emblema Targaryen con alas extendidas y fuego circundante, diseñada para encajar con la era representada y con coherencia visual dentro del universo compartido.

El tráiler respira una atmósfera de aventura, de viaje en ruta por tierras agrestes y de pantallas plagadas de armaduras, castillos y rostros expectantes. La dinámica de mentor y aprendiz queda clara: Dunk lleva el peso del honor, Egg aporta la chispa del misterio de su origen.

¿Cuándo se estrena “El Caballero de los siete reinos”?

La serie constará de seis episodios y se estrenará el 18 de enero de 2026 en HBO / HBO Max.

Con esta nueva apuesta, HBO parece buscar un enfoque más humano, menos grandilocuente, pero no por ello menos épico: un regreso al corazón del relato de Poniente, narrado desde la humildad de sus personajes antes de las grandes tragedias.

