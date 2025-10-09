Las 7 mejores películas de Frankenstein y dónde verlas en streaming

Desde su creación en 1818 en la novela de Mary Shelley, el monstruo de Frankenstein ha pasado de ser una criatura literaria a un ícono del cine y la cultura pop. Lo puedes encontrar en películas, disfraces, series, parodias, productos de halloween, en fin. Su primera versión cinematográfica apareció en 1910, pero fue la película de 1931, protagonizada por Boris Karloff, la que definió su imagen: un ser trágico, torpe y con tornillos en el cuello.

Las mejores 7 películas de Frankenstein y dónde verlas

A lo largo del siglo XX y XXI, Frankenstein ha tenido más de 190 adaptaciones, explorando temas sobre la ciencia, la ética, la identidad y sobre todo la humanidad dentro de cada uno. Aquí te dejamos las 7 versiones más destacadas y dónde puedes verlas hoy.

1. Frankenstein (1931)

Dirigida por: James Whale

Protagonista: Boris Karloff

Dónde verla: Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube

El clásico de Universal Pictures que dio forma definitiva al mito. Sin esta película, no compartiríamos en el imaginario colectivo aquel enorme, torpe y peculiar personaje. A pesar de sus diferencias con la novela, esta versión es la más influyente en la historia del cine de terror.

2. La novia de Frankenstein (1935)

Dirigida por: James Whale

Protagonistas: Boris Karloff, Elsa Lanchester

Dónde verla: Apple TV, Claro Video, YouTube

Considerada incluso como una versión superior a la original, en esta secuela introduce a la icónica “Novia” del monstruo. Una joya que mezcla horror, humor y un tono melancólico sobre la soledad y la necesidad de amor.

3. La maldición de Frankenstein (1957)

Dirigida por: Terence Fisher

Protagonistas: Peter Cushing, Christopher Lee

Dónde verla: Max, Google Play, Amazon Prime Video

El inicio del ciclo de terror gótico de Hammer Films. Fue la primera versión en color, que terminó por llevar a la pantalla grande una de las versiones más sangrientas, con una visión más cruel del doctor y su criatura.

4. El jovencito Frankenstein (1974)

Dirigida por: Mel Brooks

Protagonistas: Gene Wilder, Marty Feldman

Dónde verla: Disney+, Apple TV, YouTube

Una parodia brillante que se convirtió en clásico por derecho propio. Mel Brooks homenajea al cine de terror con humor absurdo, filmado en blanco y negro y con un elenco inolvidable que pasaría a la historia.

5. Frankenstein de Mary Shelley (1994)

Dirigida por: Kenneth Branagh

Protagonistas: Kenneth Branagh, Robert De Niro

Dónde verla: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play

Una de las adaptaciones más fieles al libro original. Presenta a un monstruo mucho más humano y reflexivo, y un doctor Frankenstein consumido por la culpa. Una versión intensa, gótica y emocional.

6. Frankenstein: The True Story (1973)

Formato: Miniserie

Protagonistas: Leonard Whiting, Michael Sarrazin

Dónde verla: YouTube (versión completa)

La primera que no es una cinta dentro de esta lista. A pesar de ser poco conocida, resulta muy fascinante, pues profundiza en el lado psicológico y filosófico del mito. Muestra la degradación física y mental del monstruo de una forma única.

7. Frankenweenie (2012)

Dirigida por: Tim Burton

Dónde verla: Disney+

Una reinterpretación tierna y oscura del mito clásico. Con su estilo stop-motion, Tim Burton convierte la historia en una emotiva carta de amor a los monstruos del cine clásico. Ideal para toda la familia. No te la puedes perder

