⁠One Piece: ¿Quién es Laboon y cómo se verá en la serie live action?

Pese a que, en un inicio, los fans de One Piece se mostraron renuentes al live action, su primera temporada fue todo un éxito y una prueba de ello es que, en los próximos meses, se estrenarán nuevos episodios, en donde se presentará a uno de los personajes más populares del manga: Laboon.

Para quien no ha leído el manga ni ha visto el anime ni el live action, Laboon es una ballena isla, que permanece en la entrada del Red Line, en la Reverse Mountain, junto con su cuidador Crocus después de ser dejada a su cargo por los Piratas Rumbar. Encontrarla y cumplir su promesa con ella es el sueño de uno de los Piratas de Sombrero de Paja y anterior tripulante de los Piratas Rumbar: Brook.

Crédito: Netflix.

Esto es lo que se sabe sobre la segunda temporada del live action de One Piece

En esta etapa, Luffy y los Sombreros de Paja se adentrarán en la Grand Line, un mar repleto de peligros y, a la vez, lleno de maravillas. Allí se enfrentarán a la peligrosa organización criminal Baroque Works, conocerán a una princesa que busca salvar su reino y visitarán lugares icónicos como Loguetown, Montaña Invertida, Whisky Peak, Jardín Pequeño y la Isla de Drum.

Aunque, la producción ha decidido ser muy cuidadosa con la información que da a conocer, se prevé que la temporada 2 cuente con al menos 8 episodios. Debido a que adaptará, aproximadamente, 120 capítulos del manga, existe la posibilidad de ampliar el número a 10 o más episodios para esta nueva entrega.

Hasta el momento, se tiene entendido que los fans deberán esperar un poco más para disfrutar de la segunda temporada del live action de One Piece pues su estreno está pactado para próximo año, pero aún se desconoce el mes y día exacto. No obstante, se tiene confirmada una tercera entrega y el entusiasmo está por los cielos.

