⁠⁠Las 7 mejores películas de terror que sí o sí debes ver por Halloween

Con la llegada de octubre, las plataformas de streaming comienzan a llenar sus catálogos de cintas de terror, algunas con los clásicos que ya todos, o al menos la gran mayoría, hemos visto en una ocasión, pero también títulos nuevos que nos han hecho saltar de la butaca del cine en sus estrenos.

Aunque algunos críticos han puesto en tela de juicio la calidad del cine de terror contemporáneo, hay cintas que sí o sí no tienes que dejar pasar. Por ello, para que entres en ambiente de cara al próximo 31 de octubre, te diremos cuáles son las cintas que te confirmarán porque es uno de los géneros más queridos por los aficionados del Séptimo Arte.

¿Dónde ver los clásicos del cine de terror en streaming?

El Exorcista

Director: William Friedkin.

Sinopsis: Adaptación de la novela de William Peter Blatty. Inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan, una niña de doce años, es víctima de fenómenos paranormales. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este está convencido de que la niña es víctima de una posesión diabólica. Por eso, con la ayuda de otro sacerdote, decide practicar un exorcismo.

¿Dónde ver? HBO Max.

Halloween

Director: John Carpenter.

Sinopsis: Quince años después de haber sido recluido en un hospital psiquiátrico, Michael Myers escapa y regresa a su ciudad natal: Haddonfield. Ahí, empieza a seguir y acechar a la adolescente Laurie Strode, por razones que, al parecer, sólo el terapeuta de Myers conoce.

¿Dónde ver? Prime Video.

El Conjuro

Director: James Wan.

Sinopsis: Basada en hechos reales. Después de mudarse a una granja en Rhode Island, una familia experimenta fenómenos sobrenaturales y busca la ayuda de una famosa pareja de investigadores paranormales.

¿Dónde ver? Prime Video.

Pesadilla en la Calle Elm

Director: Wes Craven.

Sinopsis: Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un asesino al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños.

¿Dónde ver? HBO Max.

Actividad Paranormal

Director: Oren Peli.

Sinopsis: Una joven pareja se muda a una casa común y corriente en San Diego, sin embargo, una presencia demoníaca los atormenta. Debido a que su actividad se intensifica durante las noches, deciden filmar la pesadilla que viven cuando tratan de descansar.

¿Dónde ver? Apple TV.

Scream

Director: Wes Craven.

Sinopsis: Un asesino en serie, con máscara y disfraz negro, siembra el pánico entre los adolescentes de un pueblo californiano. Paralelamente, la joven Sidney Prescott atraviesa un mal momento: se cumple un año desde que murió su madre.

¿Dónde ver? Apple TV.

La bruja de Blair

Director: Eduardo Sánchez y Daniel Myrick.

Sinopsis: Tres cineastas trataron de grabar un documental en 1994 sobre la leyenda local de la bruja de Blair. Nunca se volvió a saber de ellos. Tiempo después se encontró la cámara con la que rodaron y en la que se mostraban los terroríficos acontecimientos.

¿Dónde ver? Prime Video.