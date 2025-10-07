⁠Ed Gein, el ‘monstruo’ que sirvió de inspiración para crear a los protagonistas de estas películas

Con el estreno de la serie Monstruo: La historia de Ed Gein, cada vez son más personas las que conocen al asesino serial que inspiró a directores de cine y escritores para crear a algunos de los personajes más macabros que se han visto en Hollywood.

La película Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960 se basó en la novela homónima de Robert Bloch, sin embargo, el director aseguraba que Norman Bates, protagonista de la historia, se inspiró en Ed Gein, el autor de la novela decía que no era la inspiración base.

Otro de los personajes inspirados en Ed Gein más famosos de la cultura popular es el famoso Leatherface, asesino en serie que se caracteriza por usar una máscara hecha con piel humana.

Por otra parte, Ezra Cobb en Deranged es un personaje 100 por ciento inspirado en Ed Gein, pues la película de terror psicológico de 1974 tal cualse basa libremente en los crímenes que este cometió.

Aunque nunca había hecho algo similar, Charlie Hunnam interpreta a Ed Gein con una frialdad inquietante. Junto a él, aparece Tom Hollander como Alfred Hitchcock, un guiño brillante al impacto que el caso tuvo en la cultura pop.

¿Qué se encontraron los policías en la granja de Ed Gein?

En noviembre de 1957, la policía de Plainfield, Wisconsin, ingresó a la granja de Ed Gein tras la desaparición de Bernice Worden. Lo que hallaron fue una escena aterradora: restos humanos, máscaras de piel, recipientes elaborados con cráneos y, según los informes, un traje femenino confeccionado con piel humana.

Aunque Gein solo fue vinculado directamente con dos homicidios confirmados, su modus operandi incluyó el robo de tumbas y la utilización de cadáveres para sus creaciones. Estas acciones extremas lo convirtieron en una figura mítica del horror y sirvieron de inspiración para personajes literarios y cinematográficos.

