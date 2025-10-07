La hija de Robin Williams pide a los fans dejar de hacer videos con IA de su padre: “No están haciendo arte”

La inteligencia artificial ha ido tomando poco a poco el control de las redes sociales. Las creaciones que las personas pueden crear con esta, rápidamente se vuelven tendencia y se viraliza sin control. Pero no todos están tan contentos con estas creaciones pues a través de sus historias en Instagram, Zelda Williams compartió un mensaje contundente dirigido a quienes crean o difunden videos generados por inteligencia artificial que intentan recrear la voz o el rostro de su padre, Robin Williams.

Zelda Williams reacciona a los videos de IA sobre su padre, Robin Williams

“Por favor, solo dejen de enviarme videos de IA de papá”, escribió la cineasta, asegurando que este tipo de contenidos son “perturbadores” y “una falta de respeto” hacia el actor y su familia. Zelda explicó que, lejos de ser un homenaje, estas recreaciones banalizan la memoria y la humanidad de su padre, transformándolo en una simple imitación digital que no posee un alma ni la capacidad de brindar el consentimiento como lo haría el artista.

No están haciendo arte, están haciendo repugnantes perritos calientes sobreprocesados con la vida y la historia de los seres humanos

La también directora, subrayó que su petición no nace de algún tipo de enojo personal, sino del respeto hacia su padre y hacia los actores en general. “Si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, dejen de hacerlo a cualquiera”, escribió. Y es que la creación de estos contenidos en redes sociales solo logra desvirtuar la memoria artística de figuras que ya no pueden dar su consentimiento.

Una postura firme contra la IA en el cine

Esta no es la primera vez que Zelda se pronuncia contra el uso de inteligencia artificial dentro del mundo del entretenimiento. Durante la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA en 2023, la directora ya había denunciado y condenado el uso de IA para recrear voces y rostros de intérpretes fallecidos sin autorización. “He visto durante años cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es teórico, es muy real”, advirtió entonces.

También alertó sobre el riesgo de que la IA reemplace la creatividad humana en el arte: “Es, en el mejor de los casos, una mala imitación de grandes personas, y en el peor, un monstruo Frankenstein de lo más bajo de esta industria”.

