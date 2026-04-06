¿Nuevo Weasley en camino? Miembro de Harry Potter anuncia embarazo y emociona a fans

Este es uno de esos momentos que te hace pensar en lo mucho que hemos crecido. Bonnie Wright, actriz que interpretó a Ginny Weasley en Harry Potter, anunció que está embarazada de su segundo hijo, emocionando por completo a todos los fans en redes sociales. La noticia la dio a conocer ella misma durante el fin de semana de Pascua a través de su cuenta de Instagram. En la publicación compartió fotos junto a su hijo y reveló que el bebé llegará en otoño. Millones de fans compartieron su alegría y festejaron esta buena noticia.

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El anuncio que emocionó a los fans de Harry Potter

La actriz, que ahora tiene 35 años, compartió el tierno mensaje acompañado con imágenes de ella junto a su hijo Elio, de 2 años: “Dos bebés en mi regazo… nuestro segundo pequeño llega este otoño”, escribió en el pie de la foto. Lo tierno de la foto llamó la atención de todos, pues aparece su hijo junto a ella y su futuro hermanito.

Reacciones del mundo mágico

El anuncio no pasó desapercibido y figuras como Evanna Lynch (Luna Lovegood) y David Holmes, doble de acción de Harry Potter, reaccionaron con mensajes de felicitación, demostrando que el elenco de la primera generación de Harry Potter sigue unido y muchos de ellos permanecen en contacto. Y claro… los fans no tardaron en hablar y usar una referencia a su personaje: “un nuevo Weasley en camino”.

La nueva etapa de Bonnie Wright

Bonnie dio la bienvenida a su primer hijo en 2023 junto a su esposo Andrew Lococo. Desde entonces, la actriz se ha dedicado a compartir tiernos momentos de su maternidad, describiéndola como una experiencia intensa pero transformadora. Este nuevo embarazo marca una etapa nueva en su vida como madre y persona, demostrando a sus fans que, aunque ya está muy alejada del mundo mágico, su pasado la sigue uniendo a ellos y que disfruta compartir la felicidad con todos los fans.