Hoy en Amazon Prime: la película romántica que dura menos de 2 horas y está arrasando

Las películas y las series que Amazon Prime ofrece son de las más vistas en la actualidad. Su catálogo se caracteriza por ser muy variado y actualizarse permanentemente, algo que ubica a la plataforma entre las más elegidas.

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Es en este marco que muchas veces se torna complicado escoger entre tantas opciones y es por eso que resulta de mucha ayuda alguna recomendación. Si eres usuario de Amazon Prime te interesará saber que contiene una película romántica que está arrasando y no puedes perderte.

Una película romántica imperdible

El 2026 es uno de los años en donde más producciones están dando mucho de qué hablar. Ahora, quienes buscan en el catálogo de Amazon Prime tienen la posibilidad de darle play a una comedia romántica que dura menos de 2 horas y es de las más aclamadas.

Se trata de “La hipótesis del amor”, un filme dirigido por Claire Scanlon y protagonizado por Lili Reinhart y Tom Bateman. La trama se desarrolla en 1 hora y 52 minutos y es una adaptación de la novela The Love Hypothesis, de Ali Hazelwood.

¿Por qué ver La hipótesis del amor?

“Basada en el bestseller del New York Times, ‘La hipótesis del amor’ sigue los pasos de Olive (Lili Reinhart), una candidata a doctorado que besa impulsivamente a Adam Carlsen (Tom Bateman), el profesor más intimidante de su departamento. Su mutua necesidad de una relación falsa deriva en un experimento de química que podría descifrar el amor”, sintetiza Amazon Prime en los detalles de la película.

El filme es para mayores de 18 años y no deja de sumar visualizaciones en la plataforma de streaming. Por lo tanto, si aún no la viste y deseas encontrarte con una historia atrapante, “La hipótesis del amor” es una excelente alternativa que deberías de considerar la próxima vez que enciendas tu televisor.