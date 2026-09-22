Hoy en Apple TV: la joya del director Lee Isaac Chung que retrata el sueño americano y conquistó los Oscar

Las películas y las series siguen dominando la escena cuando de entretenimientos se habla. Esto se debe a que cada vez más personas eligen como plan perfecto el quedarse en casa para disfrutar de las historias que estas producciones proponen.

También te puede interesar: Hoy en Apple TV: el drama del aclamado director Hirokazu Kore-eda, que le valió a su protagonista el premio a Mejor Actor en Cannes

Las plataformas de streaming como Apple TV son las responsables de estos cambios y es que sus nutridos catálogos y sus variadas propuestas son por demás interesantes. Además, se trata de un menú que se actualiza constantemente por lo que puede abarcar a todos los gustos y no aburrir.

Un filme imperdible en Apple TV

En el caso de Apple TV, las producciones de esta plataforma son de las más elegidas y es por eso que conocer qué es lo que más se está viendo viene muy bien. En esta oportunidad, destacamos el filme Minari, dirigido por Lee Isaac Chung y que no deja de sumar visualizaciones.

Esta película fue estrenada en 2020 y retrata el sueño americano, siendo por lo tanto una trama atrapante que conquistó los premios Oscar.

La obra maestra de Lee Isaac Chung

Minari está ambientada en la década de 1980 y sigue a una familia de inmigrantes coreanos que se mudan de California a una pequeña granja rural en Arkansas. La sinopsis ofrecida por Apple TV indica que el padre, Jacob (Steven Yeun), busca cumplir el "sueño americano" cultivando verduras asiáticas, mientras la familia enfrenta la inestabilidad del cambio y la llegada de Soon-ja (Youn Yuh-jung), una abuela poco convencional pero entrañable.

Esta película del género Drama tiene una duración de casi dos horas y fue nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. En este marco, la obra maestra de Lee Isaac Chung se quedó con la estatuilla a “Mejor Actriz de Reparto” por la interpretación realizada por Youn Yuh-jung.