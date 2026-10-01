Hoy en Amazon Prime: la película de suspenso de 90 minutos que está en boca de todos y no debes perderte

Los catálogos de las plataformas de streaming comenzarán a renovarse con el inicio del mes de octubre. Series y películas dejarán de estar en el menú para darle lugar a nuevas producciones o joyas de décadas pasadas.

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Amazon Prime se encuentra entre las compañías que renovarán su catálogo y es por eso que es bueno saber qué películas o series no debemos quedarnos sin ver. En este marco, hoy te contaremos sobre un filme cargado de suspenso y que no debes perderte.

Suspenso en Amazon Prime

Si cuentas con 90 minutos disponibles en alguno de estos primeros días de octubre, puedes darle play a “Sin piedad”. Se trata de una película de suspenso dirigida por Timur Bekmambetov y protagonizada por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, y que está en boca de todos.

“Sin piedad” ofrece ciencia ficción, drama y, como se mencionó anteriormente, una carga de suspenso muy grande por lo que es sumamente atrapante. Esta producción fue estrenada este año y es apta para mayores de 16 años de edad.

¿Por qué ver Sin piedad?

“En un futuro cercano, un detective acusado de matar a su esposa tiene 90 minutos para probarle su inocencia a la avanzada jueza de IA que alguna vez defendió, antes de que esta determine su futuro”, sintetiza Amazon Prime sobre esta película.

Las reseñas difundidas en redes sociales y plataformas dedicadas al cine precisan que “Sin piedad” es un filme que merece ser visto aunque sea una vez en la vida. La trama, el ambiente logrado en el rodaje y el ritmo en el que sucede todo convierten a esta película en una joya dentro del nutrido catálogo de Amazon Prime por lo que no deberías dejarla pasar.