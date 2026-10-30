Hoy en Amazon Prime: la película de terror que no te dejará dormir por varios días

En la actualidad, las películas y las series se han consolidado como una de las opciones de entretenimiento favoritas a nivel global. Ya sea para despejar la mente al final de una larga jornada laboral, compartir un momento en pareja o disfrutar de un maratón durante el fin de semana, producciones de todos los géneros nos invitan a sumergirnos en historias apasionantes, llenas de emoción, suspenso y adrenalina.

También te puede interesar: Hoy en Amazon Prime: 3 películas de ciencia ficción que te volarán la cabeza con sus giros inesperados

Dentro del amplio abanico de opciones disponibles, la plataforma de streaming Amazon Prime se destaca por contar con un catálogo sumamente variado y constante actualización. Desde grandes producciones cinematográficas hasta series aclamadas por la crítica, la plataforma ofrece contenidos para todos los gustos y edades, convirtiéndose en una parada obligatoria para los amantes del buen cine y, especialmente, de las historias que despiertan emociones fuertes.

Una película para no dormirse

Es ante lo señalado, y teniendo en cuenta la llegada de Halloween, que hoy ponemos de relieve a una película ideal para los fanáticos de las emociones intensas. Quienes están buscando una experiencia que les ponga la piel de gallina, no pueden dejar pasar este título en el catálogo de Amazon Prime: "El teléfono negro".

Esta película fue por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, y se trata de una escalofriante producción de terror psicológico y suspenso que, desde su lanzamiento, se ha convertido en una de las joyas más perturbadoras de los últimos años.

“Finney, un niño tímido pero inteligente de 13 años, cae en las manos de un sádico asesino, quien lo secuestra y lo encierra en un sótano insonorizado donde gritar no sirve de nada. Cuando un teléfono sin línea montado en la pared empieza a sonar, Finney descubre que puede oír las voces de las anteriores víctimas del asesino”, reza la sinopsis de Amazon Prime que deja en claro que la trama es atrapante y que no te dejará dormir en días.