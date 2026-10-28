Hoy en Amazon Prime: 3 películas de ciencia ficción que te volarán la cabeza con sus giros inesperados

En el panorama actual del streaming, la plataforma Amazon Prime se encuentra entre las más elegidas a la hora del entretenimiento en los hogares. Se trata de una compañía que ofrece un catálogo muy diverso en el que equilibra producciones originales de alto presupuesto y joyas cinematográficas.

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Amazon Prime posee una gran capacidad para integrar estrenos globales y albergar colecciones temáticas, algo que le ha permitido competir de manera directa en las grandes ligas. Es por eso que cada vez más personas la eligen para entretenerse en la comodidad de sus hogares.

Películas de ciencia ficción imperdibles

Dentro del gran abanico de opciones que ofrece Amazon Primer, el género de la ciencia ficción ocupa un lugar privilegiado y se posiciona entre los más elegidos dentro de la plataforma. Esto se debe a su naturaleza de desafiar las fronteras de la imaginación, utilizando universos especulativos y avances tecnológicos para retratar historias humanas de una manera única.

Actualmente, los suscriptores de Amazon Prime pueden tomar contacto con este tipo de relatos con tan solo un clic. En este punto, a continuación te presentamos cuáles son las 3 películas de ciencia ficción que te volarán la cabeza con sus giros inesperados y que no deberías perderte:

Interstellar: En un futuro donde el planeta agoniza por falta de recursos, un expiloto de la NASA se embarca en una peligrosa expedición interestelar a través de un agujero de gusano para hallar un nuevo hogar para la humanidad. La travesía expone al protagonista a las complejas leyes de la dilatación temporal, culminando en un descubrimiento trascendental donde el amor y la conexión filial trascienden las dimensiones físicas del universo.

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La llegada: La aparición imprevista de imponentes naves extraterrestres en distintos puntos del globo desata el pánico mundial, motivando a los gobiernos a convocar a una prestigiosa lingüista para descifrar el complejo idioma de los visitantes antes de que estalle un conflicto armado. La trama transcurre como una meticulosa investigación de comunicación pacífica, hasta que un giro radical altera por completo la percepción cronológica de la protagonista y de los acontecimientos.

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Coherence: Una apacible reunión nocturna entre viejos amigos se transforma en una pesadilla psicológica cuando el paso cercano de un cometa provoca extraños cortes de luz que fracturan las leyes de la física. A medida que exploran los alrededores, los comensales descubren que existen realidades paralelas idénticas conviviendo al mismo tiempo, desatando una espiral de desconfianza mutua que desemboca en un cierre tan enigmático como perturbador.