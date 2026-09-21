Hoy en Apple TV: el drama del aclamado director Hirokazu Kore-eda, que le valió a su protagonista el premio a Mejor Actor en Cannes

Las plataformas de streaming como Apple TV han logrado ganarse un lugar preponderante en los hogares y la agenda de las personas. Esto se debe a que sus series, películas y documentales entretienen a grandes y chicos y se renuevan constantemente.

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Los catálogos de estas plataformas ofrecen producciones de diversos géneros y logran atrapar la atención de las grandes audiencias. En este marco, hoy pondremos de relieve un filme que se encuentra en Apple TV y que, entre otros galardones, obtuvo al de Mejor Actor en Cannes.

Un drama aclamado en Apple TV

“Broker” es el nombre de la película que merece ser vista aunque sea una vez en la vida. Fue escrita y dirigida por el renombrado director japonés Hirokazu Koreeda, conocido también por sus filmes “De tal padre, tal hijo”, “Still Walking” y “Un asunto de familia”, entre otros.

En cuanto a “Broker”, se trata de una película de drama que fue estrenada en 2022 y que cuenta sobre una joven madre que regresa por el bebé que abandonó en una "caja de adopción" y atrapa a dos hombres intentando venderlo en el mercado negro. En lugar de denunciarlos, se une a ellos en un viaje por carretera para elegir personalmente a los nuevos padres, sin saber que dos detectives los siguen de cerca para arrestarlos en plena transacción.

Broker y el mejor actor

El filme “Broker”, por su origen surcoreano y las disposiciones de cada país, puede no estar disponible en algunos lugares en el catálogo de Apple TV pero quienes tienen la posibilidad de verlo no deberían de dejar pasar la oportunidad. Esto debido a que su trama es por demás atrapante y porque ha sido muy bien reseñada por la crítica.

Además, la película le valió al actor surcoreano Song Kang-ho el premio en la categoría “Mejor Actor” en el Festival de Cannes 2022. El actor es reconocido también por haber sido parte de los filmes “Parásitos”, “Memorias de un asesino” y “The Host”, del talentoso cineasta Bong Joon-ho, por lo que su sello se ha grabado a fuego en la industria de la gran pantalla.