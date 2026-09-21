Deslumbró en la época dorada de Hollywood a los 8 años, brilló en clásicos como ‘El mago de Oz’, y sufrió una MISTERIOSA tragedia que apagó su vida a los 47

El cine es una de las ramas del arte que más adeptos posee a nivel mundial. Las historias que se cuentan en la gran pantalla han logrado entretener a millones de personas de distintas edades y muchas películas han llegado a la televisión y hasta se han convertido en series o dibujos animados.

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El séptimo arte ha vivido sus etapas de oro con determinados hitos y cambios que han marcado su historia. En este marco, son muchos los nombres de actores, actrices y cineastas que han dejado su sello imborrable y un legado que siempre es recordado. De todos modos, algunas historias poseen momentos muy tristes como por ejemplo el trágico final de una figura de 'El mago de Oz'.

Una figura destacada de 'El mago de Oz'

'El mago de Oz' es uno de los clásicos musicales más destacados del mundo y de la historia cinematográfica. Fue producida por Metro-Goldwyn-Mayer y basada en la novela infantil de L. Frank Baum, El maravilloso mago de Oz, logrando convertirse en todo un ícono dentro de la cultura popular.

Dentro del reparto de 'El mago de Oz' se pone de relieve a Judy Garland, una joven actriz que inmortalizó su carrera a los 16 años cuando interpretó a Dorothy Gale en la mencionada película. Por su actuación, recibió el premio Óscar Juvenil aunque diversas reseñas remarcan que la actriz fue sometida a estrictas dietas y horarios de trabajo muy rigurosos que terminaron impactando negativamente en su futuro.

Judy Garland y su triste final

Judy Garland logró convertirse en una cantante y actriz muy destacada, cualidades que la llevaron a consagrarse como una de las figuras más representativas de la Edad de Oro de Hollywood. Su trayectoria se extendió por más de 40 años pero la historia de su vida encierra un triste final.

Diversas fuentes bibliográficas coinciden en que la figura de 'El mago de Oz' fue encontrada sin signos vitales el 22 de junio de 1969. El hallazgo se produjo en el baño de su casa, en Chelsea, Londres, cuando Judy Garland tenía 47 años de edad.

Sobre la causa del deceso, la autopsia determinó que fue Judy Garland sufrió una sobredosis accidental de barbitúricos (seconal). En ese marco, el forense a cargo de la investigación señaló que no se trató de un suicidio ni de un homicidio, como sugerían rumores de la época, sino de una acumulación progresiva e involuntaria del fármaco en su organismo durante un período prolongado.