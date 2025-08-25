La sorprendente transformación de Austin Butler: de niño Disney a galán de Hollywood

Austin Butler se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación. Su interpretación de Elvis Presley lo puso en la mira y le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Gracias a eso, ahora lo podemos encontrar trabajando en superproducciones como “Dune: Part Two”. Diferente a todo lo que pudiste pensar, este actor comenzó desde abajo, antes de poder caminar en las alfombras rojas.

La sorprendente transformación de Austin Butler: de Disney a Hollywood

El primer gran salto de Butler llegó en 2005, cuando apareció en Ned’s Declassified School Survival Guide. Poco después se volvió un rostro habitual en series de Disney y Nickelodeon como Hannah Montana, iCarly y Zoey 101.

Su primer rol protagónico llegaría hasta 2010 con “Ruby & the Rockits” y más tarde con “Switched at Birth”. Durante años fue encasillado en papeles juveniles, hasta que más grande decidió buscar proyectos más desafiantes en el cine independiente y en Broadway.

Transformaciones físicas extremas

El verdadero punto de inflexión fue Elvis (2022), donde trabajó durante años en su voz, gestos y hasta en su físico, llegando a sufrir problemas de salud por la intensidad de la preparación. Después, para Dune: Part Two, entrenó con Duffy Gaver (preparador de Chris Hemsworth y Brad Pitt) bajo una dieta estricta a base de pollo, arroz y brócoli.

En contraste, para “Caught Stealing” de Darren Aronofsky, Butler debía lucir como un exbeisbolista realista: menos esculpido, más atlético y con dieta flexible (incluyendo pizza y cerveza).

Un galán en evolución

El actor ha pasado de ser aquel chico bonito que hacía papeles esporádicos en Disney y Nickelodeon a convertirse en uno de los actores más comprometidos y atractivos de Hollywood. Algo que es de admirar es su capacidad de transformarse física y emocionalmente para cada una de sus interpretaciones. Butler ha confesado que antes se exigía hasta el extremo, pero ahora busca equilibrar salud, disciplina y vida personal para mantenerse en la cima.

¿Ya conocías a fondo a este talentoso actor?

También te puede interesar: ¿Cerrarán Roblox? La verdad detrás de las demandas y polémicas en Estados Unidos