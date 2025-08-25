La sorprendente transformación de Austin Butler: de niño Disney a galán de Hollywood
El galán Austin Butler pasó de aparecer en series juveniles de Disney y Nickelodeon a convertirse en uno de los actores más solicitados de Hollywood.
Austin Butler se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación. Su interpretación de Elvis Presley lo puso en la mira y le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Gracias a eso, ahora lo podemos encontrar trabajando en superproducciones como “Dune: Part Two”. Diferente a todo lo que pudiste pensar, este actor comenzó desde abajo, antes de poder caminar en las alfombras rojas.
La sorprendente transformación de Austin Butler: de Disney a Hollywood
El primer gran salto de Butler llegó en 2005, cuando apareció en Ned’s Declassified School Survival Guide. Poco después se volvió un rostro habitual en series de Disney y Nickelodeon como Hannah Montana, iCarly y Zoey 101.
Su primer rol protagónico llegaría hasta 2010 con “Ruby & the Rockits” y más tarde con “Switched at Birth”. Durante años fue encasillado en papeles juveniles, hasta que más grande decidió buscar proyectos más desafiantes en el cine independiente y en Broadway.
Transformaciones físicas extremas
El verdadero punto de inflexión fue Elvis (2022), donde trabajó durante años en su voz, gestos y hasta en su físico, llegando a sufrir problemas de salud por la intensidad de la preparación. Después, para Dune: Part Two, entrenó con Duffy Gaver (preparador de Chris Hemsworth y Brad Pitt) bajo una dieta estricta a base de pollo, arroz y brócoli.
En contraste, para “Caught Stealing” de Darren Aronofsky, Butler debía lucir como un exbeisbolista realista: menos esculpido, más atlético y con dieta flexible (incluyendo pizza y cerveza).
Un galán en evolución
El actor ha pasado de ser aquel chico bonito que hacía papeles esporádicos en Disney y Nickelodeon a convertirse en uno de los actores más comprometidos y atractivos de Hollywood. Algo que es de admirar es su capacidad de transformarse física y emocionalmente para cada una de sus interpretaciones. Butler ha confesado que antes se exigía hasta el extremo, pero ahora busca equilibrar salud, disciplina y vida personal para mantenerse en la cima.
¿Ya conocías a fondo a este talentoso actor?
También te puede interesar: ¿Cerrarán Roblox? La verdad detrás de las demandas y polémicas en Estados Unidos