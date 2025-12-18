¿'Avatar Fuego y Ceniza’ tiene escena post créditos? Esto se sabe sobre la siguiente película

‘Avatar 3: Fuego y Ceniza’ se estrena hoy jueves 18 de diciembre en cines de México y muchos fans que han seguido la franquicia de películas de James Cameron están emocionados por conocer más sobre la historia de ciencia ficción creada por el director. Una de las dudas recurrentes es saber si la cinta tiene escena postcréditos , para quedarse en la sala después de la proyección. Para esta entrega, no hay ningún avance de la siguiente película. Sin embargo, hay pistas que debes considerar.

Después del final de la película, llegan los créditos mientras suena la nueva canción de Miley Cyrus, “Dream as One”, que compuso especialmente para este proyecto. Luego, no hay más. Así que puedes salir de la sala sin temor a perderte nuevos secretos de este impactante universo.

¿De qué trata ‘Avatar: Fuego y Ceniza’?

‘Avatar: Fuego y Ceniza’ continúa la historia de Pandora con una nueva aventura junto a los Na’vi. Regresa Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, así como Neytiri (Zoe Saldaña) y otros protagonistas.

Pero, ¿qué pasará en esta nueva película? El luto por la muerte de Neteyam continúa, mientras el coronel Quaritch regresa con la intención de cazarlos de una vez por todas. Es por esto que deben aventurarse a la Tierra de Fuego, donde conoceremos a los Na’vi del clan Mangkwan, un grupo más agresivo y poderoso que será clave para el destino de Pandora.

¿Cuánto dura ‘Avatar: Fuego y Ceniza’?

Otra duda frecuente sobre esta película es su duración, ya que las entregas anteriores rondan las tres horas. En esta tercera parte sucede lo mismo: ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ dura exactamente 3 horas con 17 minutos, convirtiéndose en la más larga de la franquicia hasta ahora.

¿Cuándo sale ‘Avatar 4’ en México?

La película ‘Avatar 4’ todavía no está en producción, pero James Cameron adelantó que tiene planeado su estreno para el 21 de diciembre de 2029. Así que aún falta un buen rato para que puedas repasar todas las películas en Disney Plus y seguir explorando el universo de Pandora.