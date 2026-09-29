Alan Cumming preocupa a los fans de Avengers: Doomsday con una curiosa confesión: “No entiendo la trama”

Todos los fans de Marvel sabíamos que Alan Cumming volverá a interpretar a Nightcrawler en Avengers: Doomsday. Lo que nadie esperaba es que el propio actor saliera a hablar de la película y admitiera que no entiende la trama. Resulta que durante una entrevista, Cumming contó que terminó de grabar para la película, pero que prácticamente lo hizo a ciegas, pues buena parte de sus escenas se realizaron frente a un montón de pantallas azules, con referencias que posteriormente serían incluidas con la magia de los efectos visuales.

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¿Qué dijo Alan Cumming sobre la trama de Avengers: Doomsday?

El actor fue directo al punto: “Para ser sincero, no entiendo del todo la trama”. Aunque la frase por sí sola suena preocupante, hay que tomar en cuenta que el actor lo dijo con mucho humor y explicó que durante el rodaje. Él solo recibía indicaciones muy concretas sobre lo que debía hacer.

Incluso cuenta que durante uno de los llamados tuvo que preguntar qué estaba ocurriendo con unos enormes robots que supuestamente aparecían en escena. Pero la respuesta de los creativos se limitó a pedirle que señalara y realizara movimientos específicos.

¿Por qué Alan Cumming grabó Avengers: Doomsday sin conocer toda la historia?

En una película de superhéroes como esta es común que la gran mayoría de los efectos y escenarios sean creados con efectos digitales. Es por eso que muchas escenas de producción se hacen frente a enormes pantallas azules y los actores interpretando acciones específicas. Posteriormente, en posproducción se añadirán todos los elementos que se requieren.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

No cabe duda de que Alan Cumming sabe cómo mantener el suspenso y guardar el secreto con los fans. Si ya quieres ver la película, recuerda que esta llegará a los cines de todo el mundo el próximo 18 de diciembre de 2026 y reunirá a personajes de distintos universos de Marvel.