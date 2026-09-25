Azteca 7 transmitirá GRATIS la película de Black Panther: Wakanda Forever, de Marvel Studios; fecha y hora para verla online

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! En Azteca 7 nos encanta consentirte y llevar las mejores historias del cine a tu hogar. Si eres fan de los superhéroes, y sobre todo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), este fin tienes una cita con nosotros, pues te traemos el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” completamente GRATIS por televisión abierta. ¡Sigue leyendo y entérate de todos los detalles!

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Black Panther: Wakanda Forever por Azteca 7: Fecha y hora para ver la película de Marvel

Este domingo, 27 de septiembre, podrás disfrutar del estreno de Black Panther: Wakanda Forever en televisión abierta. La película forma parte de nuestra barra de estrenos Platinum y podrás seguirla completamente GRATIS en punto de las 8:30 p.m. (hora del centro de México). Lo mejor de todo es que también pasaremos la primera entrega, Black Panther, a las 5:30 p.m. ¡Así que ve preparando los snacks!

¿Cómo y dónde ver Black Panther: Wakanda Forever por Azteca 7? TV, online y streaming

Lo único que tienes que hacer para seguir el estreno de Black Panther: Wakanda Forever en TV abierta es sintonizar tu televisor en el Canal 7 en punto de las 8:30 p.m. Si no cuentas con acceso a la señal de televisión, no te preocupes. También puedes seguir la película online, vía streaming, a través de nuestra página web oficial. Otra opción es descargar la app de TV Azteca En Vivo. ¡No hay pretexto para disfrutar de una noche llena de acción!

¿De qué trata Black Panther: Wakanda Forever?

Black Panther: Wakanda Forever fue estrenada en la gran pantalla el 11 de noviembre de 2022. La cinta sigue la historia de los líderes de Wakanda, quienes luchan por proteger su nación tras la muerte del emblemático rey T’Challa. A lo largo de la cinta, se aprecia cómo la reina Ramonda y la princesa Shuri se encuentran en duelo por la pérdida del Rey; mientras que el mundo exterior presiona a la nación para que entregue su tecnología y recursos a la par que surge un nuevo peligro con la nación oculta de Talokan, que es gobernada por el rey Namor. Aquí te compartimos el tráiler oficial.