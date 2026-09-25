Estos son los universos que MUEREN en el reestreno de Avengers Endgame: Encore que lo cambian TODO para Doomsday

Este jueves 25 de septiembre se estará llevando a cabo el reestreno de Avengers Endgame: Encore, aunque no será una exhibición normal, pues esta versión contará con escenas extra que de acuerdo a los directores de estas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, servirán para entender lo que veremos en Avengers: Doomsday.

Te puede interesar: SPOILERS: Estos son TODAS las escenas extras que tiene la película Avengers Endgame: Encore

De acuerdo con fans de otras partes del mundo y demás insiders, hay algunas escenas extras bastante puntuales, pues cabe recordar que esta versión se estrenó en cines de Asia y Europa hace unos días, lo que ha permitido que el internet sepa sobre lo que sucede en la película, sobre todo sobre algunos universos que han colisionado debido a las incursiones que hemos visto.

¿Qué universos de Marvel han colisionado en Avengers Endgame: Encore?

En una escena extra que muestra a los agentes de la ATV monitoreando los multiversos, se puede ver cómo es que se registra la destrucción de algunos comandos como:



Tierra-400083 (Hulk del 2003 quien fue interpretado por Eric Bana)

Tierra-15886 (Fant4stic de los 4 Fantásticos del 2015)

Tierra-82111 (Universo de What If… de la serie animada de Disney+)

Este tipo de eventos nos han dado a conocer que las colisiones no son un tema menor y que poco a poco podríamos ver irse a personajes que alguna vez vimos en pantalla o peor…

Por otro lado, hay otros universos que corren el riesgo de desaparecer en Avengers: Doomsday, como lo son



Tierra-616: El universo principal del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Tierra-818: El universo asociado a Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos.

Tierra-1005: El universo de los X-Men de las películas de Fox

¿Qué es la ATV del Universo Cinematográfico de Marvel?

La ATV es la Agencia de Variación Temporal, conocida en inglés como Time Variance Authority o TVA, la cuál es una organización burocrática que dentro del MCU opera fuera del tiempo y el espacio cuidando de los multiversos y el flujo de tiempo.